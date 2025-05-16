國內最小媽祖廟雲林虎尾福安宮擴建 請大師開斧新雕兩米高鎮殿媽

號稱全國最小的媽祖廟雲林縣虎尾福安宮「糖廠媽」將動工建新廟，特邀知名雕刻大師柯錦中操刀雕製鎮殿媽祖等神尊，造價近千萬元，高達兩百公分的大肖楠木運抵福安宮，今天舉行盛大的開斧儀式，經焚香祝禱後由柯大師親自開斧，預定以兩年多時間雕製，將入火安座於新廟，共祈萬福平安。

虎尾鎮福安宮佔地僅6坪，全廟只有一神殿，是全台灣最小的媽祖廟，緊鄰虎尾糖廠，早年不少糖廠員工膜拜，因而被稱為「糖廠媽」，廟雖小但多年來媽祖神威顯赫，每年糖廠製糖期，都會恭迎「糖廠媽」進廠坐鎮，保佑糖糖順利，蔚為國內宗教一大特色，信徒日增，廟務蒸蒸日上，發展成為虎尾市區主要宗教勝地。

福安宮重建委員會主委王明崑指出，配合廟務發展需求，廟方決定擴建廟，多方爭取在廟的現址旁向台糖購得百餘坪土地，今年一月舉行盛大的建廟開工儀式，國內各大廟均前來見證，預定三年完工，現有舊廟將持續保留，配合新廟擴建，廟方將新雕多尊神像，包括高達兩米的鎮殿媽及4尺高的文昌帝君、註生娘娘及城隍爺等。

王明崑指出，新雕神尊造價達約近千萬元，特別延聘國寶級雕刻大師柯錦中的團隊執刀，未來新廟完工，新雕神尊入火安座，搭配周邊景觀，將可成為虎尾市街的宗教文化中心。

今天福安宮依古禮舉辦新廟鎭殿媽祖開斧儀式大典，來自合地友宮也都前來見證，祈求媽祖庇佑安康，出身彰化員林的柯錦中，是傑出雕刻家，從事粧佛40餘載，曾獲國內多項工藝大獎殊榮。