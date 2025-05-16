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嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成 村民盼新增救護車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成，斥資4125萬元新建地上4層樓建築物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成，斥資4125萬元新建地上4層樓建築物。記者黃于凡／攝影

嘉義縣消防局大埔分隊廳舍老舊，且與大埔警分駐所共用，腹地空間不足，中央與縣府共同斥資4100萬元新建廳舍，縣長翁章梁今參加落成典禮，盼提升消防量能，因山區路途遙遠，地方盼再爭取1輛救護車。消防局表示，受限人力不足，目前暫時無法增加。

嘉義縣消防局表示，大埔消防分隊既有廳舍老舊，為保障消防員備勤安全，籌措經費新建廳舍，新的基地原本屬於國有財產署，經協調後撥用為機關用地，中央補助3125萬元、縣府增撥1000萬元，共計4125萬元新建地上4層樓建築物，總樓地板面積725平方公尺。

翁章梁表示，消防人員肩負救災救難重責，安全與效率攸關全民生命財產，縣府全力支持提升公共安全，大埔消防分隊廳舍落成啟用，規畫更加完善設備，以及良好辦公及備勤環境，建構社區完整的防救災體系，保護大埔鄉及其鄰近地區民眾生命財產安全。

消防局長蔡建安說，東石、嘉太、太保分隊新建廳舍陸續落成，大埔分隊車庫工程也已完成發包，嘉義縣災害應變中心、義竹分隊及民雄分隊明年將陸續竣工啟用，新港分隊新建廳舍也在規畫中，新建廳舍將提供完善應勤空間及動線，盼縮短災害應變時間。

代表會主席簡麗霞說，大埔鄉假日常有重機車禍送醫，救護車來回車程2個多小時，村民急病無車可用，調派鄰近分隊救護車要等1個小時才會到，盼新增1輛救護車。消防局表示，大埔鄉每月只有10件救護案件，消防人力吃緊，買車也缺乏救護人員，短時間恐無法增加。

嘉義縣大埔消防分隊與大埔警分駐所共用老舊廳舍，腹地及空間不足使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔消防分隊與大埔警分駐所共用老舊廳舍，腹地及空間不足使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成，縣長翁章梁今為分隊揭牌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成，縣長翁章梁今為分隊揭牌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成，斥資4125萬元新建地上4層樓建築物，縣長翁章梁今參加剪綵儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔消防分隊廳舍落成，斥資4125萬元新建地上4層樓建築物，縣長翁章梁今參加剪綵儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義 大埔 救護車

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