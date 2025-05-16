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臺南工地鄰損造成新營3樓透天厝倒塌 工務局：已勒令停工

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

有關網傳影片新營透天厝發生倒塌事件，臺南市政府工務局、新營區公所獲報之後立即前往會勘，警方也於速到場拉起封鎖線，並在該路段雙向管制及交通疏導。

南市府工務局表示，受損建築物為3層樓，無人居住，倒塌事件沒有造成傷亡。肇事原因是建築工地是預計興建地上五層樓建築物，目前在施作基礎開挖，擋土措施未按圖施工，致鄰房倒塌。工務局已依建築法第58條勒令該工地停工，並依建築法第89條規定裁處9萬元罰鍰，並要求工地改善安全措施。

工務局表示，為保障人民居住安全、防止建築工地鄰損 ，市長黃偉哲已責成工務局擬訂「臺南市深開挖建築工地勘驗稽查辦理作業原則」確保施工階段工地安全，工務局也多管齊下、採取三大措施，以降低建築工地鄰損風險。工務局說明，因本起事件的建築工地並無興建地下層，因此未適用該作業原則。

工務局指出，為進一步防範未然，該工地附近的鄰房都將進一步檢查，避免任何公安事件的可能性，確保民眾安全無虞。

聚傳媒

建築 臺南 透天厝

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