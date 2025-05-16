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雲林今年荔枝前盛後衰 落果減產5成以上價格恐攀升

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣今年荔枝受氣候影響，起先花開茂盛原以為可豐收，不料一場寒害，落果嚴重，有的已長出芽梢，經會勘損失達約5、6成。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣今年荔枝受氣候影響，起先花開茂盛原以為可豐收，不料一場寒害，落果嚴重，有的已長出芽梢，經會勘損失達約5、6成。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣種植的荔枝今年開花茂盛，農民滿心期待大豐收，不料，3月中旬連續低溫強寒影響，造成荔枝號花結果不良且落果嚴重，估計產量大概只剩3、4成，農民叫苦陳情，雲林縣府邀集農糧署、農業改良場及公所四方會勘，確定損害程度超過3成，已達天然災害救助門檻，已發函建請農業部公告救助。

縣府農業處指出，雲林縣荔枝種植面積約77公頃，以古坑鄉43公頃最多，其次斗六市有16公頃，上月底陸續接獲農民及公所反應，指荔枝結果不佳、落果嚴重，懷疑是3月中旬連續低溫及強降雨造成的遲發性災害。

古坑林姓農民說，今年荔枝開花狀況一開始極佳，加上今年荔枝椿象危害情況比較少，所以他們滿懷期待今年應可豐收，沒想到從4月中旬後，很多果花開始乾枯掉落、結果不佳，即使生出果實也落果嚴重，樹上所剩寥寥可數，損失少說有5、6成以上。

農民說，荔枝雖需低溫刺激開花，但著果期的溫度不可太低，他們推測可能是著果時，遇到寒流又下雨，不只花粉被雨水沖刷，蜜蜂也變少，所以著果狀況很不理想，今年起先花開得很好，後來遇低溫寒雨，他們就心想不妙了。

縣府邀請農糧署農業試驗所嘉義分所、台南農改場、農糧署中區分署雲林辦事處會勘，發現有荔枝受損情況的確嚴重，有部分果園不但沒結果且都長出新芽梢，有的則是落果滿地，有的則只剩不到1成。

經會勘後，初步認定確實是受3月中旬低溫影響，受災情況超過3成，縣府已函請農業部公告救助，黑葉荔枝每公頃6萬2000元，玉荷苞、糯米荔枝、玫瑰2荔枝等新品種荔枝每公頃10萬元。

縣府農業處長魏勝德提醒，種植作物受天然災害影響導致受損，除向公所通報，請農民可以利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災田區遠、近各拍一張以上照片上傳系統存證以作為認定依據。

雲林縣今年荔枝受氣候影響，起先花開茂盛原以為可豐收，不料一場寒害，落果嚴重，經會勘損失達約5、6成，已達救助標準。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣今年荔枝受氣候影響，起先花開茂盛原以為可豐收，不料一場寒害，落果嚴重，經會勘損失達約5、6成，已達救助標準。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣今年荔枝受氣候影響，起先花開茂盛原以為可豐收，不料一場寒害，落果嚴重，經會勘損失達約5、6成，已達救助標準。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣今年荔枝受氣候影響，起先花開茂盛原以為可豐收，不料一場寒害，落果嚴重，經會勘損失達約5、6成，已達救助標準。記者蔡維斌／翻攝

低溫 荔枝椿象 農民

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