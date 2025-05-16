嘉市湖子內公園完工驗收品質挨轟 家長譏遊樂場「熱到可煎蛋」

嘉市府區段徵收開發完成湖子內新興社區，花1.47億建設第1期公園設施 完工驗收，居民使用發現缺失多，議員王浩上午質詢播放實地踏勘拍攝的照片，批工程品質荒腔走板，家長譏諷遊樂場無遮蔭熱到可煎蛋，還有溜不下去溜滑梯；建設處長田長沛說，工程在保固期限，會督促廠商改善。

王浩說，去年他揭露湖子內公園一期工程缺工，如今完工驗收啟用，缺失問題還在，且2期至今未動工，完工1期工程品質，與市府當初影片宣傳內容落差大，有座椅休憩亭部分外露屋簷外；蝴蝶廊道座椅周邊雜草叢生；涼亭鏤空設計不知功能何在？沒有蝴蝶沒有蜜蜂只有草，還有枯死的植物；表演廣場座椅前多處坑洞容易採空；健康小徑僅為粗糙水泥鋪面，其中一端出入口很陡，走下去直接變成小跑步。

王浩指出，公園內有多處裂痕的地板，遍布的三角錐，湖子內公園11.8公頃，1期工程花費1.47億，品質荒腔走板，讓人無法接受，往公43、原野遊戲場、地景廣場走去，充滿陷阱的人行道磚，不牢固的欄杆，溜滑梯入口處過窄；遊樂場無遮蔭，家長譏諷熱到可煎蛋；未補充的狗便袋清潔箱；親子廁所設施品質不如民生公園；管理中心大廳淪為空蕩儲藏室。

田長沛說，湖子內公園擁有1.8公里綠廊道，種大量喬木，對居民與生態環境非常重要，1期工程完成驗收，會針對缺失檢討，要求廠商逐一改善。即使驗收完成，仍在保固期，會責成廠商修復到位，不會輕縱。市府會全力督促，讓市民擁有安全、舒適品質的好公園。