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嘉市湖子內公園完工驗收品質挨轟 家長譏遊樂場「熱到可煎蛋」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員王浩質詢播放實地踏勘湖子內公園，拍攝的照片，批工程品質荒腔走板。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩質詢播放實地踏勘湖子內公園，拍攝的照片，批工程品質荒腔走板。記者魯永明／翻攝

嘉市府區段徵收開發完成湖子內新興社區，花1.47億建設第1期公園設施　完工驗收，居民使用發現缺失多，議員王浩上午質詢播放實地踏勘拍攝的照片，批工程品質荒腔走板，家長譏諷遊樂場無遮蔭熱到可煎蛋，還有溜不下去溜滑梯；建設處長田長沛說，工程在保固期限，會督促廠商改善。

王浩說，去年他揭露湖子內公園一期工程缺工，如今完工驗收啟用，缺失問題還在，且2期至今未動工，完工1期工程品質，與市府當初影片宣傳內容落差大，有座椅休憩亭部分外露屋簷外；蝴蝶廊道座椅周邊雜草叢生；涼亭鏤空設計不知功能何在？沒有蝴蝶沒有蜜蜂只有草，還有枯死的植物；表演廣場座椅前多處坑洞容易採空；健康小徑僅為粗糙水泥鋪面，其中一端出入口很陡，走下去直接變成小跑步。

王浩指出，公園內有多處裂痕的地板，遍布的三角錐，湖子內公園11.8公頃，1期工程花費1.47億，品質荒腔走板，讓人無法接受，往公43、原野遊戲場、地景廣場走去，充滿陷阱的人行道磚，不牢固的欄杆，溜滑梯入口處過窄；遊樂場無遮蔭，家長譏諷熱到可煎蛋；未補充的狗便袋清潔箱；親子廁所設施品質不如民生公園；管理中心大廳淪為空蕩儲藏室。

田長沛說，湖子內公園擁有1.8公里綠廊道，種大量喬木，對居民與生態環境非常重要，1期工程完成驗收，會針對缺失檢討，要求廠商逐一改善。即使驗收完成，仍在保固期，會責成廠商修復到位，不會輕縱。市府會全力督促，讓市民擁有安全、舒適品質的好公園。

第2期工程完成規劃設計，經費不足追加2000萬元預算，3次招標流標，已針對標案檢討調整，重新上網公告，今天第4次開標，只有1家廠商投標仍流標，將積極邀標，提高投標意願，盼2期工程早日啟動，兒童遊戲場納入遮蔭設計，會嚴守工程品質，確保施工成果符合市民期待。

嘉市議員王浩質詢播放實地踏勘湖子內公園，拍攝的照片，批工程品質荒腔走板。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩質詢播放實地踏勘湖子內公園，拍攝的照片，批工程品質荒腔走板。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩（右）質詢市府建設處長田長沛。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩（右）質詢市府建設處長田長沛。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩質詢播放實地踏勘湖子內公園，拍攝的照片，批工程品質荒腔走板。記者魯永明／翻攝
嘉市議員王浩質詢播放實地踏勘湖子內公園，拍攝的照片，批工程品質荒腔走板。記者魯永明／翻攝

溜滑梯 蝴蝶

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