綠議員要求編免費午餐預算 黃敏惠請中央承諾全額負擔鐵高工程款

民進黨嘉市黨部前主委、黃露慧議員上午質詢，要求市長黃敏惠編列國中小免費午餐預算，讓不分貧富孩子有尊嚴地用餐；黃敏惠答說，先請議員協助爭取中央全額負擔鐵路高架工程款，因市府已支付28億配合款，「只要中央承諾全額負擔，免費午餐沒問題。」

「孩子的一頓飯，是我們一輩子的責任」，議員黃露慧說，15年前，她和已故父親黃正男議員，提出幸福Ａ計畫政見：國中小免費午餐，東西區蓋國民運動中心，15年過去了，她仍站在這裡，東區國民運動中心啟用，西區運動中心興建中。

她強調，堅持做對的事，不放棄，希望市長黃敏惠年底前編列國中小免費午餐預算，過去市長曾連續編列2年免費午餐預算，她主張不分貧富，孩子都該有尊嚴地用餐，減輕家庭負擔，支持父母，讓孩子學習不中斷，健康有保障，免費午餐有其必要性與正當性，目前已有多個城市實施，嘉市財政不錯，沒理由不編免費午餐預算。

黃敏惠說，編列免費國中小午餐預算，要考量整體預算，中央未兌現全額負擔鐵路高架工程款，市府配合全部近50億工程款，已付出28億元，請前任民進黨市黨部主委的黃露慧向中央反映，協助爭取中央全額負擔鐵高工程款，「只要中央兌現承諾全額負擔，免費午餐沒問題。」

教育處說，全市國中小都自辦廚房午餐，目前國中、小每名學生只要各支付38元、35元午餐費，全部用在買食材，弱勢學生午餐免費，市府負擔營養保育計畫廚工、設備及行政作業等費用，平均每名學生12元，中央只補助「3章1Ｑ」食材費每人10元，加上市府負擔每周2次喝鮮奶費用，每名學生享用68元午餐，午餐雖未免費，但用餐實質內容等同免費。