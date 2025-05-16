快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員要求編免費午餐預算 黃敏惠請中央承諾全額負擔鐵高工程款

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉市黨部前主委、黃露慧議員（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
民進黨嘉市黨部前主委、黃露慧議員（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

民進黨嘉市黨部前主委、黃露慧議員上午質詢，要求市長黃敏惠編列國中小免費午餐預算，讓不分貧富孩子有尊嚴地用餐；黃敏惠答說，先請議員協助爭取中央全額負擔鐵路高架工程款，因市府已支付28億配合款，「只要中央承諾全額負擔，免費午餐沒問題。」

「孩子的一頓飯，是我們一輩子的責任」，議員黃露慧說，15年前，她和已故父親黃正男議員，提出幸福Ａ計畫政見：國中小免費午餐，東西區蓋國民運動中心，15年過去了，她仍站在這裡，東區國民運動中心啟用，西區運動中心興建中。

她強調，堅持做對的事，不放棄，希望市長黃敏惠年底前編列國中小免費午餐預算，過去市長曾連續編列2年免費午餐預算，她主張不分貧富，孩子都該有尊嚴地用餐，減輕家庭負擔，支持父母，讓孩子學習不中斷，健康有保障，免費午餐有其必要性與正當性，目前已有多個城市實施，嘉市財政不錯，沒理由不編免費午餐預算。

黃敏惠說，編列免費國中小午餐預算，要考量整體預算，中央未兌現全額負擔鐵路高架工程款，市府配合全部近50億工程款，已付出28億元，請前任民進黨市黨部主委的黃露慧向中央反映，協助爭取中央全額負擔鐵高工程款，「只要中央兌現承諾全額負擔，免費午餐沒問題。」

教育處說，全市國中小都自辦廚房午餐，目前國中、小每名學生只要各支付38元、35元午餐費，全部用在買食材，弱勢學生午餐免費，市府負擔營養保育計畫廚工、設備及行政作業等費用，平均每名學生12元，中央只補助「3章1Ｑ」食材費每人10元，加上市府負擔每周2次喝鮮奶費用，每名學生享用68元午餐，午餐雖未免費，但用餐實質內容等同免費。　

議員 運動 黃敏惠

延伸閱讀

「鑿花」藝師蔡共新辭世 紀錄片呈現鑿刻藝術歷程

嘉市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新辭世 文化部將頒旌揚狀

奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言

卓揆聯外輕軌工程費說口誤 黃敏惠：院長不用道歉要說到做到

相關新聞

南市水煎包、鴨肉連爆食安疑慮 衛生局出手了

近日網路流傳台南市某水煎包店與鴨肉餐飲業者存在衛生疑慮，引發民眾關注。台南市政府衛生局昨派員前往相關業者現場稽查，今天公...

台南永康大灣地區水患多年 市府推雨水下水道解決遇難題

台南永康大灣東路、大同街周邊地區多年積淹水民怨未解。市政府水利局表示，檢討後規畫「大灣TB幹線箱涵新建工程」；不過這項「...

雲林今年荔枝前盛後衰 落果減產5成以上價格恐攀升

雲林縣種植的荔枝今年開花茂盛，農民滿心期待大豐收，不料，3月中旬連續低溫強寒影響，造成荔枝號花結果不良且落果嚴重，估計產...

嘉市湖子內公園完工驗收品質挨轟 家長譏遊樂場「熱到可煎蛋」

嘉市府區段徵收開發完成湖子內新興社區，花1.47億建設第1期公園設施　完工驗收，居民使用發現缺失多，議員王浩上午質詢播放...

綠議員要求編免費午餐預算 黃敏惠請中央承諾全額負擔鐵高工程款

民進黨嘉市黨部前主委、黃露慧議員上午質詢，要求市長黃敏惠編列國中小免費午餐預算，讓不分貧富孩子有尊嚴地用餐；黃敏惠答說，...

黃偉哲為龍舟開光點睛 祈求台南國際龍舟賽順利平安

台南國際龍舟錦標賽即將在5月27日至31日於台南運河安億橋至承天橋舉行，市府今天在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。