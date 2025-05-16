黃偉哲為龍舟開光點睛 祈求台南國際龍舟賽順利平安

台南國際龍舟錦標賽即將在5月27日至31日於台南運河安億橋至承天橋舉行，市府今天在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，市長黃偉哲擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祝願選手們乘風破浪、競賽平安、戰果輝煌，也向媽祖祈求今年活動一切圓滿順利。

龍舟錦標賽前，市府會將龍舟擺在安平開台天后宮廟埕一周並加以淨身，安平開台天后宮於昨晚舉行「淨油除穢科儀」，已將大龍舟8艘及小龍舟4艘共計12艘船身淨化、除穢。今天由市長黃偉哲擔任點睛官，為龍舟開光點眼，賦予神靈，預祝在台南市國際龍舟錦標賽大展身手，幫每隊選手達成目標，爭取最好成績。

黃偉哲表示，台南為台灣的文化首都，台南龍舟賽格外具有文化民俗意涵，今年台南國際龍舟錦標賽於5月27日至31日舉行，參加隊伍高達121隊，賽事精彩可期，歡迎民眾把握機會前來觀賞精彩競賽，也為選手加油打氣，展現台南人的熱情。

體育局長陳良乾說明， 5月27日開幕當天除安排「即將成真火舞團」帶來精彩火舞表演，由火光、水波與鼓聲交織成熱力十足的「陸海空龍之夜」，活動現場更規劃美食、農特產、文創市集、藝文演出與互動體驗區，絕對是端午連假最Chill的好去處。

體育局表示，2025台南國際龍舟錦標賽共計121隊報名，合計2792位選手參賽，競賽組別分為大型龍舟賽，包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中(職)男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組(企業類組12隊、社團類組16隊)及公教組10隊。