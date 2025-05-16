快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

聽新聞
0:00 / 0:00

台南麻豆新樓醫院今辦「憶起迺菜市」 助失智長輩重拾回憶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
營養互動小遊戲，讓長者思考富含蛋白質的食物有哪些。圖／麻豆新樓醫院提供。
營養互動小遊戲，讓長者思考富含蛋白質的食物有哪些。圖／麻豆新樓醫院提供。

台南麻豆新樓醫院社區健康中心今天到學甲公有零售市場舉辦「憶起迺菜市」活動，邀請失智長者、照顧者到傳統市場，以導覽解說、飲食教育及營養實作促進失智者情感連結與參與，延緩認知退化、強化自我照護能力。

營養師從水果攤開始介紹健康飲食原則與在地食材選擇，並到肉品與魚攤說明營養重點，現場攤商也分享挑選與料理技巧，與長者自然互動，喚起許多長者年輕時的回憶。最後前往自助餐店讓長輩實作均衡配餐，提升自主用餐能力。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，台灣正邁入超高齡社會，失智人口持續增加，透過在長者熟悉環境中的感官刺激與人際互動，有助提升其生活品質與自我價值。感謝學甲公有市場熱情參與並贈送古早味禮品，讓活動更添人情味。

長輩們重返昔日市場感受溫馨，活動中彼此扶持關懷，展現溫暖動人的社區力量。院方表示，將持續推動失智友善行動，讓長者在熟悉環境中安心、有尊嚴地老去。感謝市府衛生局贊助活動經費。

「迺菜市場讓長者找回熟悉的自己」。圖／麻豆新樓醫院提供。
「迺菜市場讓長者找回熟悉的自己」。圖／麻豆新樓醫院提供。
魚攤老闆娘介紹適合長者的魚類與烹調方式。圖／麻豆新樓醫院提供。
魚攤老闆娘介紹適合長者的魚類與烹調方式。圖／麻豆新樓醫院提供。
營養師與攤商介紹當季水果的營養價值。圖／麻豆新樓醫院提供。
營養師與攤商介紹當季水果的營養價值。圖／麻豆新樓醫院提供。
豬肉攤商協助長者選購適合的肉品。圖／麻豆新樓醫院提供。
豬肉攤商協助長者選購適合的肉品。圖／麻豆新樓醫院提供。
院方人員與公有零售市場會長等大合照。圖／麻豆新樓醫院提供。
院方人員與公有零售市場會長等大合照。圖／麻豆新樓醫院提供。
請老人家買東西來強化認知能力、計算能力。圖／麻豆新樓醫院提供。
請老人家買東西來強化認知能力、計算能力。圖／麻豆新樓醫院提供。

健康飲食 失智 長輩

延伸閱讀

您的包裹正在路上！粗心司機沒關車斗門 大園警民合力找回貨物

嘉義長輩展手藝 太保日照「指尖送愛」打造跨世代幸福

向天鳳宮申請乞福彩金3萬元 被催討竟報警稱被廟方冒名

台南學甲西瓜節熱鬧登場 推銷在地大西瓜表揚模範母親

相關新聞

南市水煎包、鴨肉連爆食安疑慮 衛生局出手了

近日網路流傳台南市某水煎包店與鴨肉餐飲業者存在衛生疑慮，引發民眾關注。台南市政府衛生局昨派員前往相關業者現場稽查，今天公...

台南永康大灣地區水患多年 市府推雨水下水道解決遇難題

台南永康大灣東路、大同街周邊地區多年積淹水民怨未解。市政府水利局表示，檢討後規畫「大灣TB幹線箱涵新建工程」；不過這項「...

雲林今年荔枝前盛後衰 落果減產5成以上價格恐攀升

雲林縣種植的荔枝今年開花茂盛，農民滿心期待大豐收，不料，3月中旬連續低溫強寒影響，造成荔枝號花結果不良且落果嚴重，估計產...

嘉市湖子內公園完工驗收品質挨轟 家長譏遊樂場「熱到可煎蛋」

嘉市府區段徵收開發完成湖子內新興社區，花1.47億建設第1期公園設施　完工驗收，居民使用發現缺失多，議員王浩上午質詢播放...

綠議員要求編免費午餐預算 黃敏惠請中央承諾全額負擔鐵高工程款

民進黨嘉市黨部前主委、黃露慧議員上午質詢，要求市長黃敏惠編列國中小免費午餐預算，讓不分貧富孩子有尊嚴地用餐；黃敏惠答說，...

黃偉哲為龍舟開光點睛 祈求台南國際龍舟賽順利平安

台南國際龍舟錦標賽即將在5月27日至31日於台南運河安億橋至承天橋舉行，市府今天在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。