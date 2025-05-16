台南麻豆新樓醫院今辦「憶起迺菜市」 助失智長輩重拾回憶

台南麻豆新樓醫院社區健康中心今天到學甲公有零售市場舉辦「憶起迺菜市」活動，邀請失智長者、照顧者到傳統市場，以導覽解說、飲食教育及營養實作促進失智者情感連結與參與，延緩認知退化、強化自我照護能力。

營養師從水果攤開始介紹健康飲食原則與在地食材選擇，並到肉品與魚攤說明營養重點，現場攤商也分享挑選與料理技巧，與長者自然互動，喚起許多長者年輕時的回憶。最後前往自助餐店讓長輩實作均衡配餐，提升自主用餐能力。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，台灣正邁入超高齡社會，失智人口持續增加，透過在長者熟悉環境中的感官刺激與人際互動，有助提升其生活品質與自我價值。感謝學甲公有市場熱情參與並贈送古早味禮品，讓活動更添人情味。