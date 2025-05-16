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南市水煎包、鴨肉連爆食安疑慮 衛生局出手了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局前往該水煎包店稽查。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局前往該水煎包店稽查。圖／台南市衛生局提供

近日網路流傳台南市某水煎包店與鴨肉餐飲業者存在衛生疑慮，引發民眾關注。台南市政府衛生局昨派員前往相關業者現場稽查，今天公布查核結果，確實發現業者有部分違反食品衛生規定情形，已要求限期改善，否則將依法開罰。

針對網傳某水煎包店衛生不佳一事，衛生局表示，現場查核該店作業環境整潔，設有防塵措施，食材也離地擺放，未見病媒滋生。然而，仍發現冰箱冷藏溫度未達規定（應低於7℃），且業者未能提供食品從業人員健康檢查相關證明。此外，該店也未完成食品業者登錄程序。

衛生局依食品安全衛生管理法規定，責令該業者限期改正，若複查不合格，未達冷藏規範與未提供健康證明者，將可處6萬元以上至2億元以下罰鍰；未完成登錄者，亦可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

另一案涉及某餐飲業者使用鴨肉食材遭質疑衛生不良，衛生局查核結果指出，該店雖有區分生熟食器具，但在冷凍原料解凍作業上未確實防止品質劣化，清洗作業亦有可能導致清潔劑或消毒劑汙染食材、包裝材料及接觸面。針對上述缺失，衛生局已責令限期改善，屆期不改正者，也將依規處罰。

衛生局提醒，餐飲業者應落實自主管理，妥善處理食材儲存與解凍流程，例如採用冷藏、流動水、微波或加熱方式，以避免食品長時間處於危險溫度帶。依「食品安全衛生管理法」第8條規定，食品從業人員、作業場所與設施衛生皆應符合「食品良好衛生規範準則」。違者不僅可被裁罰，情節重大者更可能被命停業、廢止登記，且一年內不得重新申請。

台南市政府衛生局呼籲，民眾若發現餐飲衛生問題，可撥打消費者服務專線0800-285000通報，衛生局將持續加強稽查，維護市民飲食安全。

衛生局 食材 餐飲業

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