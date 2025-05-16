嘉義太保衛生所拆除重建 斥資7450萬元打造多功能大樓

嘉義縣衛生局爭取太保市衛生所原地拆除重建工程補助，今年獲衛生福利部核定7450萬元，新建空間規畫醫療門診、多功能長照服務、營養示範廚房及銀髮健身空間等，建物3至4樓，預計2028至2029年間啟用，施工期間就近另覓臨時據點，確保服務不中斷。

縣長翁章梁表示，衛生所是守護民眾健康最基層、接觸時間最長的單位，環境空間改善很重要，太保市衛生所地點在縣道168旁，隨著週邊台積電等重大建設帶來人潮轉變，未來使用需求量可能增加，縣府將盡力編列配合款，提供優質環境。

衛生局指出，太保市衛生所建物1986年使用至今，空間、動線已不符需求，經委託土木技師公會耐震評估，建議拆除重建，預計興建地上3至4層樓現代鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約428.4坪，將成為一個功能更完善、更貼近鄉親需求的健康好厝邊。

衛生局長趙紋華說，新港鄉衛生所新建物及溪口鄉長照衛福據點去年啟用，目前正在興建中埔鄉衛生所，太保市衛生所也加入重建行列，未來將積極爭取義竹、梅山、布袋、民雄、大林、水上以及六腳衛生所重建，逐步完善基層醫療網絡，實踐健康平等、在地安老。