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台南永康大灣地區水患多年 市府推雨水下水道解決遇難題

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大灣抽水站二期完工，市長黃偉哲前往察看。圖／水利局提供
大灣抽水站二期完工，市長黃偉哲前往察看。圖／水利局提供

台南永康大灣東路、大同街周邊地區多年積淹水民怨未解。市政府水利局表示，檢討後規畫「大灣TB幹線箱涵新建工程」；不過這項「徹底解決水患」的工程總經費預估約2億元還沒爭取到，要設箱涵須開挖人潮聚集市場路面，有錢也不一定能施工。

大灣一帶排水分區集水面積達295.3公頃，因地勢低窪，每逢豪大雨大灣排水水位高漲，內水無法重力排出，致大灣路、大灣東路、崑山科技大學等地常有積淹水，嚴重影響居民生活，及交通安全。

水利局說，為改善積淹水向中央爭取經費，已完成崑山抽水站，大灣抽水站第一、二期共計3億7千多萬元，累計47cms抽水量能。大灣東路TC幹線雨水下水道經費6600萬元，已有效提升防洪量能。

不過市府認為要解決水患，必須在永康大灣路接大灣二街至信義街路段、南興街新設箱涵約1700公尺，工程總經費預估約2億元。

水利局表示，市長黃偉哲指示水利局提早啟動提案作業，中央核定計畫將第一時間爭取改善經費，因地點位於大灣集市，施工將影響民眾通行及集市營業，期待當地居民認可與支持，才可有效改善區域積淹水，促進地方繁榮。

水利局說，市長黃偉哲為改善地方積淹水，積極投入各項治水防洪建設。針對永康大灣地區積淹水問題，積極向中央單位爭取改善經費，期盼汛期間發揮功效降低淹水災害。

水利局 淹水 黃偉哲

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