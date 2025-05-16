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高人氣嘉油鐵馬道最後1公里光廊今開工 浪漫夜遊可期待

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供

嘉義市高人氣運動休閒景點嘉油鐵馬道，經第1、2期工程，煥然一新，3座組合式公廁設置去年啟用，市府接續推動「嘉油鐵馬道城鄉光廊」建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工，預計10月底完工，完備城鄉整體光廊遊憩體驗。

議會總質詢，多位議員針對嘉油鐵馬道管理維護議題質詢，市府觀光新聞處說，嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，位於嘉縣境內，未獲中央核定，嘉市府秉持縣市共榮，主動編列3500萬元施作，展現對區域發展責任感與執行力，打造更完善鐵馬休憩環境。

工程將優化自紅瓦厝站至鴿溪寮站全長1公里的光環境設施，分2工區施作，第1工區為鴿溪寮站口至道將圳站（今開工到7月31日）、第2工區道將圳站至紅瓦厝站（8月1日至10月31日）。工程設計將兼顧夜間照明與生態環境平衡，針對鴿溪寮站及道將圳站入口拱門進行光環境優化，提供民眾有別於市區段的夜遊氛圍。

另，市府將擴大戶外空間智慧管理系統，沿線設置12處「車牌辨識＋大聲公」機動車輛闖入違規舉發設備，升級紅瓦厝站與道將圳站的智慧化公廁，含耗材偵測、人流計數、久占偵測等功能，提升如廁品質與夜間安全

觀光新聞處提醒民眾，施工期間難免影響通行，請體諒，並將督導廠商如期如質完成工程，讓市民與遊客年底見證嘉油鐵馬道全面升級後的風采。

嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
嘉義市府推動嘉油鐵馬道城鄉光廊建設，優化最後1公里夜間光環境工程，今天開工。圖／嘉市府提供
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公廁 嘉義

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