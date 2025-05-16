嘉市全新藝文觀光景點！ 道將圳文學步道19日竣工典禮
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人作品：賴雨若、張李德和、林玉書、渡也，下周一19日舉行竣工典禮，提供民眾更舒適的水岸景觀休憩環境。
市府工務處與文化局跨局處合作，打造「文學步道」，是繼嘉中校園文學步道的第2處，彰顯嘉義從清朝至今，藝文人才輩出，文風鼎盛，文學讓城市偉大，還能帶動深度旅遊。
工務處說，文學步道屬道爺圳上游景觀環境改善工程，打造全長400公尺人行步道，串聯糯米古橋、彌陀映月橋及綠映水漾公園等地標景點，沿途以創新木造技術與木構工法設計，施作休憩涼亭、跨渠木構橋，展現新舊融合「木都」意象。
「文學步道」融入嘉義出身詩人陳啟佑（渡也）、前輩詩人林玉書（林臥雲）、賴雨若、賴時輝、張李德和、李豐楙（李弦）、林央敏、林淇瀁（向陽）等文學作家詩詞，藉書法家余碧珠親筆手寫書法，以工程方式呈現書法牆及竹簡手札上，使整體場域帶入城市美感與藝文氛圍，讓道爺圳不僅是水利設施，更成為具有文化品味的獨嘉景點。
文化局邀請中研院院士李豐楙（李弦）擔任策展總監，李豐楙嘉義人，曾獲全國優秀青年詩人獎等獎項，根據工程施作場域環境，慎選適景、適意嘉義古典及現代文學作品。嘉義書法家余碧珠現任南華大學視覺藝術系助理教授，作品得獎無數，曾獲第15屆全國美展書法類第3名及桃城美展永久免審查資格。
道爺圳景觀工程呈現文學作品，有四首全文收錄完整呈現於RC牆面上，包括法曹詩人賴雨若（壺仙）作品「紅毛井」，一代儒醫林玉書（林臥雲）的「彌陀曉鐘」，詩書畫三絕女詩人張李德和的「諸羅春色」，以及詩人陳啟佑（渡也）作品「八掌溪義渡碑」。
另4首節錄當年修建糯米橋的賴時輝「永安橋碑記糯米橋」、李豐楙（李弦）「小河淌水」，現代詩人林央敏「回到根的所在」，以及現任國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）的「中央噴水池」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言