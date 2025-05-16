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嘉市全新藝文觀光景點！ 道將圳文學步道19日竣工典禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品。記者魯永明／攝影
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品。記者魯永明／攝影

嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人作品：賴雨若、張李德和、林玉書、渡也，下周一19日舉行竣工典禮，提供民眾更舒適的水岸景觀休憩環境。

市府工務處與文化局跨局處合作，打造「文學步道」，是繼嘉中校園文學步道的第2處，彰顯嘉義從清朝至今，藝文人才輩出，文風鼎盛，文學讓城市偉大，還能帶動深度旅遊。

工務處說，文學步道屬道爺圳上游景觀環境改善工程，打造全長400公尺人行步道，串聯糯米古橋、彌陀映月橋及綠映水漾公園等地標景點，沿途以創新木造技術與木構工法設計，施作休憩涼亭、跨渠木構橋，展現新舊融合「木都」意象。

「文學步道」融入嘉義出身詩人陳啟佑（渡也）、前輩詩人林玉書（林臥雲）、賴雨若、賴時輝、張李德和、李豐楙（李弦）、林央敏、林淇瀁（向陽）等文學作家詩詞，藉書法家余碧珠親筆手寫書法，以工程方式呈現書法牆及竹簡手札上，使整體場域帶入城市美感與藝文氛圍，讓道爺圳不僅是水利設施，更成為具有文化品味的獨嘉景點。

文化局邀請中研院院士李豐楙（李弦）擔任策展總監，李豐楙嘉義人，曾獲全國優秀青年詩人獎等獎項，根據工程施作場域環境，慎選適景、適意嘉義古典及現代文學作品。嘉義書法家余碧珠現任南華大學視覺藝術系助理教授，作品得獎無數，曾獲第15屆全國美展書法類第3名及桃城美展永久免審查資格。

道爺圳景觀工程呈現文學作品，有四首全文收錄完整呈現於RC牆面上，包括法曹詩人賴雨若（壺仙）作品「紅毛井」，一代儒醫林玉書（林臥雲）的「彌陀曉鐘」，詩書畫三絕女詩人張李德和的「諸羅春色」，以及詩人陳啟佑（渡也）作品「八掌溪義渡碑」。

另4首節錄當年修建糯米橋的賴時輝「永安橋碑記糯米橋」、李豐楙（李弦）「小河淌水」，現代詩人林央敏「回到根的所在」，以及現任國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）的「中央噴水池」。

嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品。記者魯永明／攝影
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品。記者魯永明／攝影
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品。記者魯永明／攝影
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嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品，下周一舉行竣工典禮。記者魯永明／攝影
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品，下周一舉行竣工典禮。記者魯永明／攝影
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品，下周一舉行竣工典禮。記者魯永明／攝影
嘉市府在彌陀映月橋頭，打造全新藝文觀光景點「道將圳文學步道」，邀請書法名家余碧珠題寫，精選4位前輩及現代詩人賴雨若、張李德和、林玉書、渡也作品，下周一舉行竣工典禮。記者魯永明／攝影
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嘉義 文學 詩人

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