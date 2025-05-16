台南小巨蛋、商四招商 議員憂東區變「拼裝車」籲串聯車站

台南鐵路地下化後，東區新增南台南車站，將成新精華區，市府推動「運動藝文休閒園區（小巨蛋）」、「東區商四」兩大招商案攸關整區未來發展，議員昨質詢要求兩案應延伸銜接至南台南車站或捷運R2站，整合人行動線與商業空間，否則「精華基地恐變拼裝車」。

小巨蛋基地位於巴克禮公園南邊、崇興路與生產路之間，商四則於南台南車站與巴克禮公園之間；財政稅務局長李建賢說，南台南車站已預留銜接缺口，可與小巨蛋、商四等串聯。

南市議會定期會昨由財稅局業務報告，議員李宗霖質詢說，東區精華基地包括巴克禮公園、文化中心、市立醫院、新興住宅區、南台南車站等周邊設施，目前各自成一塊，未能整體整合，盼市府能藉由小巨蛋與商四案，打造兼具商業、文教、藝文與運動功能的複合型發展區。

李宗霖舉法國巴黎拉維列特公園為例，該公園做了兩條直線的步道，貫串整個軸心，可以接到博物館、音樂廳，甚至其他重大設施，另日本大阪或京都車站，將車站和商業空間複合式連在一起，現南台南車站後站正在興建中，未來南鐵園道工程也會延伸到南台南車站，市府應妥善規畫人行動線與商業空間串聯，連接南台南車站與捷運紅線R2站。

李建賢答詢說，議員建議將納入規畫，南台南車站有預留連通空間，而小巨蛋先前招商，因業者財務規畫不可行而中止，現正重新啟動規畫，預計今年中下旬招商，朝向複合型公共建設開發，「計畫並未取消」，仍積極尋求投資人進場，如台北大巨蛋、新北、台中與高雄都有巨蛋設施，台南也希望趕上這波潮流，成功落實巨蛋計畫。

李建賢也表示，小巨蛋預定場址旁邊4筆台糖所有的商業區土地，市府已租用，將採BOT等模式招商，未來可設置大賣場、物流中心、會展中心等多元設施，地上權由市府保留，提供50年租期，並依營運成果抽取權利金。藉由多案整合，串聯小巨蛋、巴克禮公園及南台南站、捷運紅線R8站，打造交通與機能整合的南台南新核心。