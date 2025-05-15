嘉義端午龍舟東石點睛 48隊31日競渡30日晚煙火秀
嘉義縣第39屆端午龍舟競賽31日將在東石漁人碼頭舉行，縣府與東石鄉公所今天為龍舟開光點睛，表達對自然及先人敬意，祈求比賽平安順利；今年48隊參賽，較去年增6隊。
嘉義縣副縣長劉培東、東石鄉長林俊雄、先天宮主委吳森源等人今天為龍舟開光點睛，象徵龍舟開眼後具有驅邪、制煞作用，能庇佑比賽平安順利。
劉培東接受媒體聯訪表示，龍舟競賽具有深遠文化意義，不僅是體育競技，更承載著迎水神、紀念先賢宗教與歷史意涵，今年報名參賽隊伍數量創歷年新高，充分展現東石龍舟賽高知名度與吸引力。
林俊雄則指出，龍舟賽系列活動將於前一天（30日）率先登場，當天下午安排精彩暖場表演，晚間7時30分施放盛大高空煙火秀，為端午節慶活動熱鬧揭序幕。
此外，端午節當天除了龍舟競賽，還安排多元豐富表演節目、美食攤位與農漁特產試吃活動，讓民眾盡情享受一場視覺與味覺饗宴；現場更免費提供在地鮮美蚵仔粥招待遊客品嘗，展現東石熱情與好客。
縣府歡迎全國民眾在端午連假期間來東石，感受濃濃節慶氛圍。
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