護理人力不足、中央預算刪凍衝擊 雲林縣府專案報告提解方

針對護理人員短缺造成護病比不足及中央總預算刪凍，雲林縣府今天在議會專案報告提出解方，說明具體因應策略，強調雲林114年財源減少約45億元，但目前員工薪資、社福、教育、文化、工程款均可如期支付，但仍籲請中央依原核定補助核發以利縣政推動。

雲林縣長張麗善說，以全國醫病平均數每萬人醫生22人，雲林只有14人；護理人員每萬人83人，雲林68人；病床數每萬人32床，雲林28床，所以雲林醫療量能顯有不足，尤其為讓雲林達到衛福部3班（早、大、小夜）護病比評鑑標準，護理人員需要約3千人，目前雲林約只2700人，為加速補足人力缺口，縣府提出3年3億元達到3千人的「333護理人員留任計畫」預定今年9月上路。

衛生局長曾春美也指出，提高護病比，除對縣內新進與現代符合補助對象的護理人員每月補助3千元，更提出護理公費生培育計畫，預計今年9月起至123年以8千萬元，補助設籍雲林的新生或在校生共100人為公費護理生，並成立醫護友善職場計畫專責小組，輔導並加碼補助各公私立日托老與托兒機構，以能全面提高雲林的醫護量能。

至於中央總預算刪凍衝擊，雲林縣114年進行中的中央補助財源短撥45億元，造成多項縣政推行受嚴重影響，縣府財政處也提出因應方案，指除依公庫法以專戶調借方式支應，縣府原本舉債227億元，張縣長任內還了100億，這段期間再以「舉新還舊」爭取優惠利 ，以減輕縣庫債息壓力，並請各單位向中央促請歸墊縣庫代墊的9億元，此外也將函請中央加速核撥已核定補助經費，以利縣政推動。