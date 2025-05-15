嘉市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新辭世 文化部將頒旌揚狀

嘉市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新12日因病辭世，享壽78歲。市府2020年公告登錄「鑿花」為嘉市傳統工藝，認定蔡共新為保存者，家屬定19日舉行告別式，文化部將頒發旌揚狀表彰；市長黃敏惠深感哀悼不捨，盼家屬節哀珍重，感謝蔡共新「以雙手雕刻歷史、以技藝傳承文化」，畢生奉獻木雕藝術，精神態度永存作品。

文化局說，蔡共新1948年出生於屏東潮州，後定居嘉市，初中畢業約15歲時，拜台南木匾暨木雕師傅郭炳坤為師，學習3年4個月後出師，是在傳統體系下自我精進而成，專研寺廟雕刻、門扇鑿花等技藝。

作品主要分布台北、新竹、嘉義、雲林、台南市，包含台北關渡宮、木柵指南宮、國家音樂廳、陽明山中山樓、圓山大飯店（壁堵）、新竹南園，嘉義城隍廟、五顯帝廟、吳鳳廟，雲林三條崙海清宮包公廟、台南白河關仔嶺大仙寺等寺廟。

他一生奉獻木雕工藝，尤以鑿花技藝見長，雕工精湛，作品細緻入微、氣韻生動，成為傳統工藝界的代表人物，更為台灣寺廟建築與木雕藝術留下珍貴作品。除專注創作，蔡共新收徒傳藝，深信唯有不斷傳承，才能讓台灣木雕藝術生生不息，甚至將鑿花工藝視為一生志業，令人感佩。

去年文化局完成以蔡共新藝師為核心人物的紀錄片「鑿刻木都」，呈現其一生鑿刻藝術歷程，深刻紀錄嘉義傳統木雕技藝的傳承與演變，該片3月30日在「2025嘉義國際藝術紀錄影展」最後1天隆重放映，成為向這位傳統工藝大師致敬的重要時刻