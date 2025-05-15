紀念與澳洲黃金海岸43年情誼 台南將新增一條「黃金海岸路」

澳洲黃金海岸市長湯姆．泰特（Tom Tate）今天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方針對城市外交與合作深入交流。為感謝黃金海岸市多年來對台南的關心與支持，黃偉哲宣布，將南區一條新設道路命名為「黃金海岸路」，象徵兩市情誼歷久彌新。

此次訪團成員包括黃金海岸市國際事務關係顧問主任Katrina Metcalfe及昆士蘭州貿易暨投資處處長費裘娜（Juna Ferrett），由台南市新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同會談。

黃偉哲表示，自1982年締結姊妹市關係以來，台南與黃金海岸建立起穩固深厚的友誼。命名「黃金海岸路」不僅是對多年互動的肯定，也希望這份跨國情誼能永存於城市一隅。為感謝泰特市長多次來訪及促進交流，黃市長特別贈予市鑰，誠摯歡迎其未來再度來訪。

他也指出，台南作為台灣最古老的城市，素有「文化首都」之稱，與兼容並蓄、多元友善的黃金海岸有許多共通點。期盼未來雙方能在產業發展、文化教育、體育交流等方面展開更緊密的合作。

泰特市長則表示，黃金海岸與台南的友誼歷經40餘年，堅韌且深厚，並將由下一代延續傳承。雖然黃金海岸是座相對年輕的城市，但在面對氣候變遷、推動教育與青年發展、醫療創新等面向，與台南有許多共同關注的議題與合作潛力。他也盛讚台南美食文化，並期待未來有機會與家人一同造訪，深入感受這座古都的人文風采。