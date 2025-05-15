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雲林縣民回報4年前救命恩 捐贈消防指揮車

中央社／ 雲林縣15日電

雲林縣民張吟今天表示，4年前鄰居家火警，經消防人員搶救，自己一家人脫險，暗許要回報救命恩，捐贈雲林縣消防局消防指揮車及裝備器材。

消防局說，捐贈總額新台幣510萬元，先進消防車輛與設備確保指揮官與前線人員無縫溝通，大幅提升現場災情分析能力與管制消防救災安全。另外，電動油壓破壞器材組與電動車滅火底盤瞄子提升搶救安全與效率，在危險和緊急時刻，能更果斷和迅速救援。

消防局舉辦捐贈儀式，在消防局長林文山等見證下，由雲林縣長張麗善代表受贈。

張吟憶起火警時情況，忍不住流淚表示，還好女兒及時發現，將她從睡夢中搖醒，否則後果不堪設想，而母女逃出屋外後在巷弄內拚命嘶吼，趕緊叫鄰居逃命，惡火波及5戶民宅，消防人員及時救援，將傷害降到最低。

張吟說，這4年不斷思索如何回報救命恩，希望幫消防人員在未來任務減少風險，讓更多家庭免於破碎。捐贈獲家人全力支持，希望將這經歷轉為大愛幫更多人。

張麗善感謝張吟善心義舉，希望藉捐贈成為社會各界共同關心、支持消防良好示範。

張麗善 消防人員 雲林

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