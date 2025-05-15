2025臺南水域遊憩體驗 5/24大潭埤開場

照片取自臺南市政府

「2025臺南水域遊憩體驗活動」開場囉！這次體驗活動規劃「埤塘漂遊趣」以及「四鯤鯓水陸生態導覽」兩種主題，分別在關廟區大潭埤(5月24日-25日)、鹽水區月津港(10月18日-19日)及南區四鯤鯓碼頭(7月26日-27日)辦理，首部曲即將在大潭埤開場！同場加映「東門城外遊香洋」，有市集、精彩表演、食農教育DIY等活動，歡迎大家一同來玩轉大潭埤，體驗最有在地風情的水域魅力！

臺南市長黃偉哲表示，到臺南就近感受在地文化與生態共融的生活方式，讓大家在玩水中學習，在水域遊憩體驗中愛上這片土地，歡迎大家來關廟大潭埤參加今年首場水域遊憩體驗活動，尤其現在是關廟鳳梨的產季，下岸划船，上岸吃鳳梨「正當時」，誠摯邀請全國民眾，一起來臺南「玩水、親水、享生活」！

觀光旅遊局林國華局長表示，首場水域遊憩體驗活動「埤塘漂遊趣」特地挑選在鳳梨盛產的初夏，5月24日-25日在關廟區大潭埤辦理，主打浮具體驗，上午10:00至下午4:00民眾可自由選擇參與獨木舟、立式划槳（SUP）及龍舟板等水上活動，也歡迎攜帶自有浮具同樂，陸上也有由「臺南市關廟青文化協會」策畫的「東門城外遊香洋」活動，包含秧苗、多肉盆栽及飯糰DIY、氣球泡泡秀與關廟國小及多組樂團表演，5月25日還有臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心舉辦的婦女幼兒關懷家暴防治宣導有獎徵答，讓大小朋友都能玩得開心、學得盡興，是親子同遊的絕佳選擇。

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