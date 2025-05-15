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復育阿里山油菊 嘉縣打造綠色旅遊場域

中央社／ 嘉義縣15日電

嘉義縣府今邀多個公私單位簽署「復育阿里山油菊推廣合作意向書」，由嘉義大學技術支援，預計復育種植台灣特有種阿里山油菊6660平方公尺，打造綠色旅遊場域，推動地方創生。

嘉義縣府今天邀集鹿草鄉公所、鹿草鄉農會、鹿草國小、祥和國小、大南國小、冷研碳索館及民雄菁埔社區代表等10幾個單位，在嘉縣永續循環中心與縣府、達和鹿草環保股份有限公司共同簽署「復育阿里山油菊推廣合作意向書」，並由嘉義大學提供油菊苗木、教導種植方法。

出席活動的嘉義縣長翁章梁表示，高山植物移植到平地要突破很多困難，像山葵受限法規，現已無法在原海拔2200公尺的區域栽種，近年克服重重挑戰，才將其遷至中海拔成功種植；如今縣府又復育阿里山油菊，除可應用在食農教育，也讓大家深入認識油菊，期待日後開出黃澄澄的景象。

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城接受中央社記者訪問說，阿里山油菊有龍腦（冰片）成分，可製作花茶、手工皂、保健化妝品等。阿里山油菊原生於海拔1500至3200公尺的山區，但經過馴化後，在平地也能長得很好，但必須全日照栽培才能開花，可以發展成地方產業。

環保局表示，此次復育阿里山油菊預計種植面積6660平方公尺，目的是打造綠色旅遊場域，推動地方創生與永續農業發展。

嘉義 復育 阿里山

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