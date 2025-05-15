嘉義長輩展手藝 太保日照「指尖送愛」打造跨世代幸福

嘉義基督教醫院太保日照中心與早療中心今天攜手舉辦「愛在指尖，送出愛」，活動，長輩化身為店員，與年輕人一起製作童趣紙黏土作品，不但讓長輩展示手工藝技巧，也讓年輕人從中學習到傳統技藝。嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，每名長輩都有無可取代的價值與生命故事，透過活動，不僅讓長輩感受到自身的貢獻與能力，也讓孩子從互動中學習尊重與同理心。

今天太保日照中心「新埤照咖」邀請日照長輩與照顧者、新埤社區長輩及嘣嘣啾啾親子屋還有朴子親子屋的家庭。活動中親子們與長輩一同進行紙黏土手作，用雙手製作獨一無二的母親節禮物，傳達滿滿的感恩心意。

其中引人注目是閃亮便利行動牛奶車「銀髮飲料吧」抵達日照中心快閃營業，日照長輩「阿枝嬤」憑藉著過往有經營柑仔店經驗，穿上圍裙後立刻變身為行動牛奶車的專業店員，為小朋友的點單做取貨服務；而「阿財阿公」雖有失智仍化身為店員，熱情幫小朋友們服務，孩子們興奮地排隊購買牛乳製品，場面熱鬧，充滿幸福歡樂笑聲。

嘉義基督教醫院太保日照中心目前服務30名失能或失智長輩，致力於透過在地化及社區化的照顧模式，提升長輩的生活自立能力。機構積極推動老幼共融，除與新埤國小攜手合作，讓學童與長輩共同經營農園，傳承長輩寶貴的生活智慧。此外，中心定期進入社區，與長者共同進行唱歌、運動、藝術創作等活動，深化日照與社區之間的良好互動。