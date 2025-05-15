快訊

車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

嘉義長輩展手藝 太保日照「指尖送愛」打造跨世代幸福

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「銀髮飲料吧」在專業店員服務下，閃亮開幕。圖／嘉義基督教醫院提供
「銀髮飲料吧」在專業店員服務下，閃亮開幕。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院太保日照中心與早療中心今天攜手舉辦「愛在指尖，送出愛」，活動，長輩化身為店員，與年輕人一起製作童趣紙黏土作品，不但讓長輩展示手工藝技巧，也讓年輕人從中學習到傳統技藝。嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，每名長輩都有無可取代的價值與生命故事，透過活動，不僅讓長輩感受到自身的貢獻與能力，也讓孩子從互動中學習尊重與同理心。

今天太保日照中心「新埤照咖」邀請日照長輩與照顧者、新埤社區長輩及嘣嘣啾啾親子屋還有朴子親子屋的家庭。活動中親子們與長輩一同進行紙黏土手作，用雙手製作獨一無二的母親節禮物，傳達滿滿的感恩心意。

其中引人注目是閃亮便利行動牛奶車「銀髮飲料吧」抵達日照中心快閃營業，日照長輩「阿枝嬤」憑藉著過往有經營柑仔店經驗，穿上圍裙後立刻變身為行動牛奶車的專業店員，為小朋友的點單做取貨服務；而「阿財阿公」雖有失智仍化身為店員，熱情幫小朋友們服務，孩子們興奮地排隊購買牛乳製品，場面熱鬧，充滿幸福歡樂笑聲。

嘉義基督教醫院太保日照中心目前服務30名失能或失智長輩，致力於透過在地化及社區化的照顧模式，提升長輩的生活自立能力。機構積極推動老幼共融，除與新埤國小攜手合作，讓學童與長輩共同經營農園，傳承長輩寶貴的生活智慧。此外，中心定期進入社區，與長者共同進行唱歌、運動、藝術創作等活動，深化日照與社區之間的良好互動。

嘉基長照服務發展中心主任林月娥表示，每名長輩都有無可取代的價值與生命故事，透過這次與親子家庭共度溫馨五月節日，不僅讓長輩感受到自身的貢獻與能力，也讓孩子從互動中學習尊重與同理心，這正是嘉基推動跨世代共融的初衷。未來，太保日照中心將持續結合社區與教育資源，讓長輩不只是被照顧者，更是社區參與者與智慧傳承者，共同實現有溫度、有連結的照顧生活。

太保日照長輩與家屬共同完成紙黏土作品。圖／嘉義基督教醫院提供
太保日照長輩與家屬共同完成紙黏土作品。圖／嘉義基督教醫院提供
與會活動人員切蛋糕慶祝慈馨月。圖／嘉義基督教醫院提供
與會活動人員切蛋糕慶祝慈馨月。圖／嘉義基督教醫院提供
長輩雖有失智仍化身為店員，仍熱情幫小朋友們服務。圖／嘉義基督教醫院提供
長輩雖有失智仍化身為店員，仍熱情幫小朋友們服務。圖／嘉義基督教醫院提供

店員 親子 長輩

延伸閱讀

奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言

嘉義東石龍舟競賽將登場 前一晚還有360秒高空煙火秀

台中社區住宅火警3人受困 警消撲滅救出幸無傷亡

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

相關新聞

台南發現大面積貝克氏海草床 呼籲數量調查及保育

台南市台江流域綠道志工今年2月在山海圳國家綠道起點四草湖，發現IUCN列為瀕危物種的貝克氏鹽草蹤跡，後來再於四草湖及鹽水...

台南「小巨蛋」與商4開發 議員憂未串聯車站恐變拼裝車

鐵路地下化後新增南台南車站，將是新鬧區，市府推動運動藝文休閒園區（小巨蛋）、東區商4兩大招商案攸關整區未來發展，議員質詢...

行政院宣布智慧機器人產業落腳柳營 黃偉哲：台南發展大契機

台南市長黃偉哲在臉書貼文表示，智慧機器人產業聚落在柳營。行政院今天於院會正式宣布，智慧機器人產業聚落將落腳台南柳營，打造...

破袋抓包！嘉義縣垃圾車夾帶回收物 一個月連續退運3輛

嘉義縣家庭垃圾量居高不下，每日須清運380公噸，環保局近日抽檢3輛垃圾車，破袋檢查發現大量回收物，包括鐵鋁罐、玻璃罐、寶...

奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言

響應明天5月16日國際白飯節，嘉市府攜手嘉市好店業者「奮起福米餅」與統一7-ELEVEN，共同推出火龍果愛心米磚霜淇淋...

嘉市議員批體育館缺失多、會勘還遭偷拍錄影 體育場稱依法管理

嘉義市柔道委員會租用市立體育場管理的東區體育館地下室做訓練場，議員上午質詢體育場長及2名管理員，痛批3月25日會勘遭管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。