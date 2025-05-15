台南發現大面積貝克氏海草床 呼籲數量調查及保育

台南市台江流域綠道志工今年2月在山海圳國家綠道起點四草湖，發現IUCN列為瀕危物種的貝克氏鹽草蹤跡，後來再於四草湖及鹽水溪排水線發現大面積的貝克氏鹽草，美麗的海草床，令人驚豔，中山大學老師劉商隱今確認是貝克氏鹽草。台江流域社群夥伴呼籲海保署、水利署、台江國家公園及市政府，應盡速召開流域治理平台會議，進行數量調查，展開保育行動，營造永續發展的台江新家園。

台南社大台江分校表示，今年2月邀請台江流域綠道志工會同海保署到山海圳國家綠道起點四草湖及鹽水溪排水線做「貝克氏鹽草」棲地調查，當時僅在四草湖泥灘地發現貝克氏鹽草蹤跡，3個月來，志工持續調查，昨會同中山大學西南海岸長期社會生態觀測站，到四草湖及鹽水溪排水線監測水質監，適逢大退潮，在退潮後的四草湖泥灘地發現大面積的貝克氏海草床，初估約有0.42平方公頃，鋪在泥灘地上，有如美麗的綠色地毯。

經社大台江分校執行長吳茂成在山海圳0.7k以東的鹽水溪排水溪泥灘地調查，更發現分布範圍長達8百公尺，疑似貝克氏鹽草棲地，今天經中山大學老師劉商隱鑑定確認是貝克氏鹽草。