台南「小巨蛋」與商4開發 議員憂未串聯車站恐變拼裝車

鐵路地下化後新增南台南車站，將是新鬧區，市府推動運動藝文休閒園區（小巨蛋）、東區商4兩大招商案攸關整區未來發展，議員質詢要求市府應從小巨蛋、商4，延伸銜接至南台南車站或捷運R2站，整合人行動線與商業空間，則「精華基地恐變拼裝車」，財政稅務局長李建賢說，南台南車站已預留銜接缺口，可與小巨蛋等串聯。

台灣基進台南市議員李宗霖今天在財稅局業務報告質詢指出，東區精華基地包括巴克禮公園、文化中心、市立醫院、新興住宅區及南台南車站等周邊設施，目前彼此各自成一塊，未能整體整合，盼市府能藉由小巨蛋與商4案，打造兼具商業、文教、藝文與運動功能的複合型發展區。

李宗霖舉法國巴黎拉維列特公園為例，該公園做了兩條直線的步道，貫串整個軸心，可以接到博物館、音樂廳，甚至其他重大設施；日本大阪或京都車站，已將車站和商業空間複合式連在一起，現南台南車站後站正在興建中，未來南鐵園道工程也會延伸到南台南車站，市府應妥善規畫人行動線與商業空間串聯，連接南台南車站與捷運紅線R2站，創造完整都市機能。

財稅局長李建賢回應，議員建議將納入規畫，目前南台南車站預留連通空間，未來將可與小巨蛋及商4連結。他強調，小巨蛋先前招商因業者財務規畫不可行而中止，現正重新啟動規畫。為提升場館營運可行性，原先規畫的文展中心將調整為科學博物館概念，包含容納2萬席位的「運動設施」兼作多功能展演空間；E-Venue多元育樂體驗場館之「文教設施」；以及商業服務附屬設施，朝向複合型公共建設開發，預計今年中下旬招商。

李建賢強調，小巨蛋計畫並未取消，仍積極尋求投資人進場，如台北大巨蛋、新北、台中與高雄都有巨蛋設施，台南也希望趕上這波潮流，成功落實巨蛋計畫。