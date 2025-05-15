快訊

車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

台南「小巨蛋」與商4開發 議員憂未串聯車站恐變拼裝車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖（右）質詢財稅局長李建賢，針對東區「小巨蛋」與「商4」招商案，務必與南台南車站與捷運紅線R2站串聯，以免精華區基地變「拼裝車」。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員李宗霖（右）質詢財稅局長李建賢，針對東區「小巨蛋」與「商4」招商案，務必與南台南車站與捷運紅線R2站串聯，以免精華區基地變「拼裝車」。記者吳淑玲／翻攝

鐵路地下化後新增南台南車站，將是新鬧區，市府推動運動藝文休閒園區（小巨蛋）、東區商4兩大招商案攸關整區未來發展，議員質詢要求市府應從小巨蛋、商4，延伸銜接至南台南車站或捷運R2站，整合人行動線與商業空間，則「精華基地恐變拼裝車」，財政稅務局長李建賢說，南台南車站已預留銜接缺口，可與小巨蛋等串聯。

台灣基進台南市議員李宗霖今天在財稅局業務報告質詢指出，東區精華基地包括巴克禮公園、文化中心、市立醫院、新興住宅區及南台南車站等周邊設施，目前彼此各自成一塊，未能整體整合，盼市府能藉由小巨蛋與商4案，打造兼具商業、文教、藝文與運動功能的複合型發展區。

李宗霖舉法國巴黎拉維列特公園為例，該公園做了兩條直線的步道，貫串整個軸心，可以接到博物館、音樂廳，甚至其他重大設施；日本大阪或京都車站，已將車站和商業空間複合式連在一起，現南台南車站後站正在興建中，未來南鐵園道工程也會延伸到南台南車站，市府應妥善規畫人行動線與商業空間串聯，連接南台南車站與捷運紅線R2站，創造完整都市機能。

財稅局長李建賢回應，議員建議將納入規畫，目前南台南車站預留連通空間，未來將可與小巨蛋及商4連結。他強調，小巨蛋先前招商因業者財務規畫不可行而中止，現正重新啟動規畫。為提升場館營運可行性，原先規畫的文展中心將調整為科學博物館概念，包含容納2萬席位的「運動設施」兼作多功能展演空間；E-Venue多元育樂體驗場館之「文教設施」；以及商業服務附屬設施，朝向複合型公共建設開發，預計今年中下旬招商。

李建賢強調，小巨蛋計畫並未取消，仍積極尋求投資人進場，如台北大巨蛋、新北、台中與高雄都有巨蛋設施，台南也希望趕上這波潮流，成功落實巨蛋計畫。

另小巨蛋旁四筆台糖所有的商業區土地，李建賢說，目前已由市府租用，將採VTO或BOT模式招商，未來可設置大賣場、物流中心、會展中心等多元設施，地上權由市府保留，提供50年租期，並依營運成果抽取權利金。藉由多案整合，串聯小巨蛋、巴克禮公園及南台南站、捷運紅線R8站，打造交通與機能整合的南台南新核心。

台南市東區「小巨蛋」基地，鄰近未來鐵路地下化後新增的南台南車站，議員提醒要做好串聯規畫。圖／市府財稅局提供
台南市東區「小巨蛋」基地，鄰近未來鐵路地下化後新增的南台南車站，議員提醒要做好串聯規畫。圖／市府財稅局提供
台南市東區「小巨蛋」基地現況，地方期待已久，鄰近未來鐵路地下化後新增的南台南車站，議員提醒要做好串聯規畫。圖／市府財稅局提供
台南市東區「小巨蛋」基地現況，地方期待已久，鄰近未來鐵路地下化後新增的南台南車站，議員提醒要做好串聯規畫。圖／市府財稅局提供
台南市東區「小巨蛋」基地現況，地方期待已久，鄰近未來鐵路地下化後新增的南台南車站，議員提醒要做好串聯規畫。圖／市府財稅局提供
台南市東區「小巨蛋」基地現況，地方期待已久，鄰近未來鐵路地下化後新增的南台南車站，議員提醒要做好串聯規畫。圖／市府財稅局提供

台南 小巨蛋 議員

延伸閱讀

雙蛋合一！理想混蛋宣布小巨蛋開唱 攻蛋日在這天

小巨蛋門票免費送！頑童環台快閃就是狂

唱三天三夜也好震...大巨蛋旁5里長盼比照小巨蛋「阿妹條款」

南鐵地下化後長達8公里綠園道 議員：不要只變「車道」

相關新聞

台南發現大面積貝克氏海草床 呼籲數量調查及保育

台南市台江流域綠道志工今年2月在山海圳國家綠道起點四草湖，發現IUCN列為瀕危物種的貝克氏鹽草蹤跡，後來再於四草湖及鹽水...

台南「小巨蛋」與商4開發 議員憂未串聯車站恐變拼裝車

鐵路地下化後新增南台南車站，將是新鬧區，市府推動運動藝文休閒園區（小巨蛋）、東區商4兩大招商案攸關整區未來發展，議員質詢...

行政院宣布智慧機器人產業落腳柳營 黃偉哲：台南發展大契機

台南市長黃偉哲在臉書貼文表示，智慧機器人產業聚落在柳營。行政院今天於院會正式宣布，智慧機器人產業聚落將落腳台南柳營，打造...

破袋抓包！嘉義縣垃圾車夾帶回收物 一個月連續退運3輛

嘉義縣家庭垃圾量居高不下，每日須清運380公噸，環保局近日抽檢3輛垃圾車，破袋檢查發現大量回收物，包括鐵鋁罐、玻璃罐、寶...

奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言

響應明天5月16日國際白飯節，嘉市府攜手嘉市好店業者「奮起福米餅」與統一7-ELEVEN，共同推出火龍果愛心米磚霜淇淋...

嘉市議員批體育館缺失多、會勘還遭偷拍錄影 體育場稱依法管理

嘉義市柔道委員會租用市立體育場管理的東區體育館地下室做訓練場，議員上午質詢體育場長及2名管理員，痛批3月25日會勘遭管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。