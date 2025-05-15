破袋抓包！嘉義縣垃圾車夾帶回收物 一個月連續退運3輛
嘉義縣家庭垃圾量居高不下，每日須清運380公噸，環保局近日抽檢3輛垃圾車，破袋檢查發現大量回收物，包括鐵鋁罐、玻璃罐、寶特瓶、乾電池及廚餘等，甚至還有大型網袋裝滿回收物直接丟進垃圾車，當場退運由公所清潔隊載回去分類，呼籲民眾落實垃圾分類。
環保局長張輝川說，嘉縣垃圾由各公所清潔隊收運，集中至鹿草焚化爐處理，每日清運380公噸家庭垃圾，垃圾量居高不下，破袋檢查發現許多鄉鎮市未落實垃圾分類，其中1輛公所垃圾車1個月內遭3次退運，請每個公所自行破袋檢查，呼籲落實垃圾分類，減少垃圾量。
環保局指出，5月12日隨機破袋檢查，抽檢3輛垃圾車，結果3輛垃圾車都查出含有大量回收物，不符合規定標準。其中1台垃圾車查有13個鐵鋁容器、6個玻璃容器、63個塑膠容器、34個紙容器、1個乾電池及1.02公斤廚餘，嚴重超標，當場被退運。
環保局表示，紙容器和塑膠容器與一般垃圾混放是最常見問題，呼籲民眾確實分類回收物，減少垃圾處理量，若未依規定進行垃圾分類，將處1200至6000元罰款，不僅會導致垃圾車被退運，也會造成清潔人員額外負擔，影響整體垃圾處理效率。
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