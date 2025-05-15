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行政院宣布智慧機器人產業落腳柳營 黃偉哲：台南發展大契機

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
即將完工的沙崙科學城資安大樓B棟，將成為「智慧機器人研發中心」。圖／取自黃偉哲臉書
即將完工的沙崙科學城資安大樓B棟，將成為「智慧機器人研發中心」。圖／取自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲在臉書貼文表示，智慧機器人產業聚落在柳營。行政院今天於院會正式宣布，智慧機器人產業聚落將落腳台南柳營，打造全台最大機器人量產基地，黃偉哲表示，這項產業布局是市府與中央多次協調爭取的成果，將為台南帶來前所未有的發展契機。

黃偉哲指出，黃仁勳曾預言人工智慧的下一階段將邁入「物理AI」時代，也就是具備感知、推論與行動能力的機器人，台南擁有發展機器人產業的成熟條件，因此市府團隊在賴清德總統就任後，隨即積極與國科會及相關部會協商，最終促成智慧機器人產業聚落確定設於柳營。

黃偉哲表示，柳科三期是他的重要政見與長期目標，前兩期園區已幾乎滿載，此次第三期啟動，開發面積約87.31公頃，將提供52.52公頃產業用地，配合賴清德總統大南方新矽谷的計畫，結合國科會、經濟部等產官學研的力量，在柳營發展產業聚落，這也將是台灣最大的機器人量產基地。將串聯南部S廊帶各科學園區，對接關鍵產業節點，強化整體產業鏈。

除量產基地外，市府也同步建構機器人完整生態系。在沙崙科學城，將與國科會合作設立「智慧機器人研究中心」，負責基礎研究與人才培育；六甲地區則將與經濟部攜手，於工研院設立「智慧機器人創新與應用研發中心」，對應產業與社會實際需求，推動技術移轉與應用。

黃偉哲強調，台南具備發展機器人產業的完整供應鏈，在晶片與記憶體方面有台積電的先進封裝與美光的高頻寬記憶體；在感測與動作系統上，擁有電腦視覺、傳動元件與線性滑軌等多家隱形冠軍企業。市府將持續串聯台南產業優勢，結合中央與產官學研能量，為醫療、製造、農業等領域提供智慧機器人解方，緩解缺工問題，邁向智慧產業新時代。

行政院接受國科會的提案，今在院會上宣布智慧機器人產業聚落確定落腳在柳營，柳營科技工業區第三期將成為機器人的量產基地。圖／取自黃偉哲臉書
行政院接受國科會的提案，今在院會上宣布智慧機器人產業聚落確定落腳在柳營，柳營科技工業區第三期將成為機器人的量產基地。圖／取自黃偉哲臉書
工研院六甲分院將成為「智慧機器人創新與應用研發中心」。圖／取自黃偉哲臉書
工研院六甲分院將成為「智慧機器人創新與應用研發中心」。圖／取自黃偉哲臉書

國科會 黃偉哲

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