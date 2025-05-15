奮起福米餅x小7火龍果愛心米磚霜淇淋上市 黃敏惠為嘉義米代言
響應明天5月16日國際白飯節，嘉市府攜手嘉市好店業者「奮起福米餅」與統一7-ELEVEN，共同推出火龍果愛心米磚霜淇淋，以創新手法傳遞米食文化與魅力。這款結合「幸福嘉義米」與在地農村火龍果打造的期間限定甜品，明天同步在全台限定千間7-ELEVEN門市促銷開賣，為經典米文化注入新風貌。
市長黃敏惠日前前往7-ELEVEN拍攝短影音，化身「嘉義幸福米」代言人，透過年輕化行銷方式推廣在地農產，吸引年輕世代認識嘉義的米食文化與農業價值。
市府說，來自嘉義「奮起福米餅」，特別結合520「我愛你（諧音我愛你）」表達愛意日子，嚴選嘉義台農82號米與嘉義農村栽種火龍果製成結合先進製程技術，開發充滿節慶氛圍的愛心造型，顛覆傳統米磚方形印象，搭配甜蜜霜淇淋象徵來自嘉義的甜蜜告白。
這不僅是對白飯節的創意致敬，也為「520」情人節預熱，成為最應景的愛意甜品。讓傳統米食展現出年輕活力與創意風貌。
市府建設處說，此次藉白飯節推廣「幸福嘉義米」，透過統一企業門市資源，成功讓在地優質農產品接軌通路，走向全國。展現出ESG 永續精神。藉由「在地採購」、「食感革新」兩大策略持續精進米飯品質，支持地方產業，帶動農業升級與產業共好。
明天起至全台限定千間7-ELEVEN門市，凡購買霜淇淋1支，即可獲贈火龍果愛心米磚乙片（數量有限，送完為止），邀請民眾一同在明天國際白飯節，與「520」浪漫日子，品嘗嘉義最幸福的米點心。
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