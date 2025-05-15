嘉市議員批體育館缺失多、會勘還遭偷拍錄影 體育場稱依法管理

嘉義市柔道委員會租用市立體育場管理的東區體育館地下室做訓練場，議員上午質詢體育場長及2名管理員，痛批3月25日會勘遭管理員拿手機偷拍錄影，播勘查照片，砲轟大門用鐵鍊上鎖，逃生門關閉，3個大門區隔特定人士出入等管理問題缺失，要求改善；教育處長郭添財說，會要求體育場依場館管理規準，依法執行，有管理問題立即改善。

議員黃露慧、兼體育會理事長的孫貫志議員，要求體育場長張家羽、2名管理員站備詢台聯合質詢，3月25日黃露慧到東區體育館會勘柔道委員會租用的訓練場地，批體育場長新到任，未協助單項運動委員會發展體育，還處處刁難，管理員拿手機偷拍錄影，黃露慧發現制止，對方否認，黃露慧要求議場播放錄影內容，偷拍錄影未獲當事人同意，涉嫌違法。

黃露慧說，被偷拍錄影後向縣長室反映，她播放照片指稱，電風扇等用品放置榻榻米，選手無更衣室，大門用鐵鍊上鎖，逃生門關閉，3個大門區隔特定人士出入，天井無遮擋小貓闖入大小便，多間辦公室閒置；孫貫志批體育場內部沉痾已久，還對議員偷拍錄影。

張家羽說，會勘過程要管理員攝影做紀錄，只做內部參考，未外流，會改進。黃露慧質詢教育處長郭添財這種行為及管理缺失，要不要改善？郭添財說，他保證場長是優秀公務員，引發黃露慧怒火，雙方激辯；市長黃敏惠說，由教育處溝通處理，她過去當立委到行政院也被錄影。