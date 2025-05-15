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台南口罩ATM辨識警告系統上線 黃偉哲親自視察體驗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府近期與金融機構合作推動「口罩ATM」試驗計畫，今辨識系統正式上線，後續將在全市20處熱點建置，市長黃偉哲（右）也親自前往視察體驗，期盼透過新措施，提升整體金融安全。圖／南市府提供
台南市政府近期與金融機構合作推動「口罩ATM」試驗計畫，今辨識系統正式上線，後續將在全市20處熱點建置，市長黃偉哲（右）也親自前往視察體驗，期盼透過新措施，提升整體金融安全。圖／南市府提供

台南市長黃偉哲4月份宣布推動ATM提款機前脫口罩、安全帽政策，否則將響起警鈴系統警示，該政策因涉及人臉辨識等個資問題，且尚無法源依據，一度備受爭議；黃偉哲今早前往仁德的ATM視察「自動提款機AI防詐口罩辨識」系統，盼透過新措施，提升整體金融安全。

台南市政府近期與金融機構合作，推動「口罩ATM」試驗計畫，要求民眾在提款時暫時脫下口罩與安全帽，以利辨識，否則會透過語音警示提醒當事人及周遭民眾，今第1處系統設置正式上路，首批預計在台南20處熱點建置。

黃偉哲表示，推動AI口罩ATM試驗計畫，希望從源頭打擊車手，透過語音提醒對意圖提款的車手產生心理壓力進而發揮嚇阻作用，並提醒現場民眾保持警覺，此外，也會在ATM周邊道路路線上加裝監視器追蹤車手動態，協助警方爭取處置時間，提升攔阻詐騙成效。

他也提到，台灣人民上至總統下至全民，對詐騙集團均深惡痛絕，因此，中央與地方必須攜手合作，才能有效守護民眾財產安全，未來期盼金管會及其他相關部會能支持地方政府的防詐政策。

其中，郵局作為民眾主要的金融服務窗口之一，近期也配合市府試辦口罩ATM，多數民眾對於脫口罩領錢均能理解並配合語音提示，且「自己不是車手，何必懼怕」；不過也有民眾反映，疫情後戴口罩已成為習慣，且若感冒不舒服，脫下口罩恐增加病毒傳染機會。

對此，研考會表示，首批盤點出全市20處熱點逐步裝設辨識系統，只會針對口罩辨識而非人臉，也完全沒有和ATM內部資料做連結，不會涉及個資以及ATM功能，未來會持續廣納民眾意見，優化政策措施，讓台南成為更安全、更智慧的城市。

警察局則說明，此次創新機制不僅強化ATM端即時預防功能，透過「可視化」機制也提高辨識效率，讓警方能更快掌握車手動向，有助降低詐騙損失，期盼透過持續試辦與回饋修正，建立更有效的防詐策略。

台南市政府近期與金融機構合作推動「口罩ATM」試驗計畫，今辨識系統正式上線，市長黃偉哲（後）也親自前往視察體驗，期盼透過新措施，提升整體金融安全。圖／南市府提供
台南市政府近期與金融機構合作推動「口罩ATM」試驗計畫，今辨識系統正式上線，市長黃偉哲（後）也親自前往視察體驗，期盼透過新措施，提升整體金融安全。圖／南市府提供

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