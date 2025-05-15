助攻沙崙科學園區 林俊憲爭取台86側車道延伸拓寬

台南沙崙生態科學園區、高鐵特定區及沙崙綠能科學城大發展，也帶動交通需求，立委林俊憲爭取台86線灣裡到歸仁大潭側車道延伸拓寬，今現場考察，總經費初估47.62億元，國發會表示，未來將透過南科聯外交通專案計劃全力協助，其中東段的市道177以東路段建設經費約14.98億元，有望優先推動，支撐園區發展需求。

林俊憲今與國家發展委員會副主任委員詹方冠、國科會南科局副局長李信昌，南市府工務局長陳世仁、國土署都市基礎工程組長蔡亦強、市議員郭鴻儀、鄭佳欣、林依婷、李啟維等人實地考察。

林俊憲指出，台86線為台南東西向通行重要路線，但隨著南區、仁德、歸仁及關廟區快速發展，加上沙崙園區陸續啟用，人口未來將快速增加，原有道路系統負載量也快速增加，但側車道斷點尚未打通，導致區域交通瓶頸逐漸浮現。強調「沙崙園區未來將是台灣南部智慧產業重鎮，交通建設先行是基本，更是關鍵。」

工務局表示，此次爭取的工程計畫，範圍自萬年路406巷至南雄路二段875巷，串聯現有側車道系統，終點銜接「台86線跨越台19甲線銜接國道3號工程」，完善整體台南生活圈交通路網。依目前規畫，大潭交流道斷點銜接工程約需10.16億元，側車道優化約4.12億元，工期約7年，包括設計、都市計畫變更、用地取得及工程施作等階段。盼比照高雄橋頭、楠梓科學園區案例，給予經費支持，加速開發。

林俊憲說，沙崙智慧綠能科學城是台南邁向未來科技城市的關鍵，唯有超前部署、打造完善的交通基礎建設，才能真正支撐半導體、AI、綠能與先進製造產業需求、帶動地方繁榮。因此，爭取推動的台86線側車道延伸工程，不僅串聯沙崙與南科雙引擎，更是實現總統賴清德推動大南方新矽谷願景的重要一環。