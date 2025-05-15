日本富良野市採購台南金鑽鳳梨 3公噸一早空運嘗鮮

日本北海道富良野市今年採購台南市「在欉黃」金鑽鳳梨3公噸，今天空運送往日本，即時嘗鮮。

台南市政府發布新聞稿指出，日本北海道富良野市今年採購台南市金鑽鳳梨3.019公噸，且在還原「在欉黃」新鮮美味下，今天空運前往日本，一早出發，中午飛抵目的地。

富良野市政府與富良野日台親善協會透過代理商，採購台南「在欉黃」關廟金鑽鳳梨，富良野市議長渋谷正文則在臉書（Facebook）發文期待台南鳳梨到來。

市府表示，關廟金鑽鳳梨採安全種植及產地直送，行銷日本、新加坡、馬來西亞、韓國及香港等國家地區；市長黃偉哲也說，台南農產品向來是國民外交利器，金鑽鳳梨更成為日本學生營養午餐飯後水果。

黃偉哲與富良野市長北猛俊去年8月簽署友好交流協定，宣布台南市與富良野市締結為友誼市，也促成台南鳳梨採購。