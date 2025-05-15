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嘉義東石龍舟競賽將登場 前一晚還有360秒高空煙火秀
嘉義縣東石漁人碼頭每年最盛大的龍舟競賽將在5月31日登場，今年有48支隊伍報名參賽，創下歷年新高，副縣長劉培東今參加龍舟點睛進水典禮，龍舟競賽前1天將舉辦美食嘉年華，晚上施放360秒高空煙火，當天還有東石先天宮蚵仔粥等美食可免費品嘗。
嘉義縣端午龍舟賽邁入第39屆，今年有48支隊伍參賽，較去年增加6隊，副縣長劉培東、東石鄉長林俊雄、先天宮主委吳森源一起為龍舟開光點睛，表達對自然及先人敬意，祈求比賽平安順利，龍舟開眼也象徵具有驅邪、制煞作用，能庇佑比賽平安順利。
劉培東說，東石漁人碼頭舉辦龍舟競賽是每年盛事，具有深遠的文化意義，不僅是一項體育競技，更承載著迎水神、紀念先賢的宗教與歷史意涵，今年報名參賽的隊伍數量創下歷年新高，可見東石龍舟競賽知名度逐漸提高，吸引全台各地好手齊聚。
林俊雄說，龍舟競賽系列活動將於5月30日率先登場，下午起有精彩暖場表演，晚上7點30分將施放高空煙火秀，煙火時長達360秒，為端午節慶活動熱鬧揭開序幕，端午節當天，除了精彩刺激的龍舟競賽外，還安排表演節目、美食攤位與農漁特產試吃活動。
東石鄉公所指出，端午節龍舟競賽當天現場免費提供在地鮮美的蚵仔粥、花枝丸、蚵卷招待遊客品嘗，展現東石的熱情與好客，也設置59個美食攤位，規畫充氣墊溜滑梯戲水區，歡迎全國民眾在端午連假期間回「嘉」，感受濃濃的節慶氛圍與海港風情。
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