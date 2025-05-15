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嘉義縣農會今舉辦茶咖慢旅體驗 沈浸茶咖文化
嘉義縣農會為推廣在地農特產與食農教育觀念，今天上午在縣農會舉辦「茶咖慢旅體驗活動」，茶與咖啡這兩種作物是嘉義縣最具特色的農產，活動包括參訪咖啡烘焙廠、介紹茶葉知識、料理手作等，讓參加者深入了解茶與咖啡的栽培故事，並體驗融合在地風土的飲食文化。
嘉義縣農會表示，嘉義縣擁有優越的自然條件，出產的茶葉與咖啡品質優良，廣受國內外市場的喜愛。活動中學員經由走訪咖啡烘焙廠，了解咖啡的種植與烘焙流程。此外，還有專業講師介紹茶葉的種類及特色，並進行茶與咖啡應用於甜點製作的示範活動，展示在地農產的多元價值與飲食文化內涵。
現場還融入了營養教育、食品標示認識與食材選購等課程，讓學員從食材源頭到餐桌，實際體會農業與生活的緊密連結，並強化健康飲食與永續農業的觀念。
農會人員指出，規畫每一個環節，希望參加者在「漫旅」中輕鬆學習，將食農教育理念深植日常，支持在地農業發展。期望這場融合食農知識、手作體驗與飲食文化活動，為嘉義縣農業推廣與永續教育注入更多關注與能量。
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