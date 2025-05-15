台南ATM領錢「脫口罩」郵局肯定無不便 黃偉哲：盼全國實施

為防範詐騙集團利用自動櫃員機（ATM）提領贓款，台南市政府攜手金融機構啟動「AI口罩ATM告警智慧應用」試驗計畫，要求民眾在提款時暫時脫下口罩與安全帽，露出全臉以利辨識，並透過語音警示提醒當事人及周遭民眾，市長黃偉哲今天前往郵局視察系統運作，強調此創新措施將強化金融交易安全，從源頭阻斷詐騙。

台南郵局指出，自口罩ATM試辦以來，絕大多數民眾均能理解並配合語音提示，無產生明顯不便，反顯示此舉確有提醒與防範成效。郵局作為民眾主要的金融服務窗口，對保障客戶財產安全責無旁貸，將全力配合市府政策，共同構築防詐防護網。

警察局說明，此次創新機制不僅強化了ATM端的即時預防功能，更透過「可視化」機制提高辨識效率，使警方得以更快掌握車手動向，有助降低詐騙損失，期盼透過持續試辦與回饋修正，建立更有效的防詐策略。

黃偉哲指出，推動AI口罩ATM試驗計畫，透過語音提醒對意圖提款的車手產生心理壓力，發揮嚇阻作用，並提醒現場民眾保持警覺。同時，也在出入ATM的路線上加裝監視器追蹤車手動態，有助爭取警方處置時間，提升攔阻詐騙成效。

黃偉哲強調，面對詐騙手法日益翻新，中央與地方必須攜手合作才能有效守護民眾財產安全。南市府率先推動口罩ATM等創新防詐措施，期盼金管會及其他相關部會能支持地方政府的防詐政策，協助推動相關法規與技術標準，並鼓勵全國金融機構共同參與，讓防詐網絡更加嚴密，為全體國人打造更安全的金融環境。