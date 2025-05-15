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敲碗IKEA進駐台南有望？市府經發局透露：靜待宣布

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍上午在議會質詢經發局有關大型商場進駐進度。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳怡珍上午在議會質詢經發局有關大型商場進駐進度。記者吳淑玲／翻攝

台南市經發局上午在議會工作報告，針對市民熱烈關注的IKEA是否落腳台南，經發局回覆「靜待宣布」，議員說聽起來樂觀，經發局說明IKEA早在數年前即已與台南市展開接洽，並針對數個潛在場址進行評估，不能代業者宣布，但台南近年人口、產業與消費結構發展已符合IKEA選址條件。

市議員陳怡珍質詢市民關心的大型商場進駐進度，包括五星級大億麗緻酒店熄燈後，福泰國際旅館管理顧問公司接手，租期20年，將投入10億元整修，原定2025年第一季開幕，但進度延後，以及新光三越台南小北店原預計6月也調整至8月。

市府經發局說明，目前初步掌，福泰和新光三越小北店，近期因裝修工程延後，改為趕在暑假檔期營運，目前掌握的最新資訊為可能延至第三季正式開幕，相關單位持續與業者保持聯繫，掌握進度；另外在東區文化中心旁的德安百貨，目前已有新業者得標，初步規畫上層將改為商辦空間，下層維持百貨及餐飲，預估將在中秋節過後開始進行較明確的調整或改造。

陳怡珍也追問市民「敲碗」期盼IKEA進駐已久，也是六都唯一沒有IKEA的城市，目前是否有進度？對此經發局投資商務科長林世榮說，「靜待宣布」，陳怡珍說聽起來很樂觀；林世榮說，IKEA 幾年前即已來台南接洽並看過數個場址；因地主協商及疫情影響，進度一度延宕；不過 IKEA 對台南市場持正面看法，加上台南的人口、產業與收入結構越來越符合其進駐條件。

另先前傳出唐吉軻德來台南展店，林世榮說，原本是看中新光三越中山店隔壁，因原租戶未退租空間不夠，目前都有協助尋求適合的空間，對於市民敲碗的產業，經發局都有掌握，並持續協助尋找適合的空間，促進民間大型商業投資，帶動城市整體經濟活力，提供市民更多元的消費選擇與優質生活環境。

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