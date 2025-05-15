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端節前東石蚵產季登場 災損剝殼蚵每斤逼近200元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 。記者魯永明／攝影
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 。記者魯永明／攝影

端午節將近，每年此時知名嘉義縣東石鄉養殖蚵仔肥美產季登場，受去年凱米颱風造成農業災損影響，蚵蠣生產青黃不接，目前剝殼蚵仔每台斤180元，比去年同期漲30元，隨著產量增加，價格將回跌。蚵農及小吃攤商說，端午節前享用肥美蚵仔正是時候。

嘉義區漁會推廣股幹事陳宏聰說，去年受颱風影響，蚵棚災損嚴重，蚵蠣生產青黃不接，目前剝殼蚵仔每斤180元，比去年同期漲30元，隨著產量增加，價格將回跌，31日端午節，東石港連辦2天划龍舟比賽，來東石嘗鮮蚵觀賞刺激龍舟賽，端節前到秋節期間，是東石蚵仔肥美產期。

陳宏聰指出，東石蚵受歡迎原因，是牡蠣養殖環境當地沒有工廠排放廢水，水質造就美好風味肉質，在地自產自銷蚵農對優良水域環境，感到自豪，加上許多盤商與剖蚵業集中東石，讓「東石蚵」成為優質牡蠣品牌。

蚵仔有「海中牛奶」美名，營養豐富，富含鋅元素，是天然養顏美容聖品，還是高蛋白、低脂、低膽固醇海鮮，每年5至9月是品嘗嘉義肥美鮮蚵最好季節，除常見小吃蚵仔煎、蚵嗲、蚵仔麵線，近年東石吹起「烤蚵吃到飽」風潮，超過10多家業者，人潮不斷，假日座無虛席，帶動東石養蚵觀光經濟。

縣府說，嘉義外海有外傘頂洲天然屏障，海水純淨營養源豐富，漁民在此海域淺灘養殖牡蠣，年產量8194公噸全國最大，占全國49%，產值15.3億元，口感肥美鮮甜、Q度十足，健康安全。

去年7月25、26日受颱風凱米影響，東石及布袋沿海出現10級強陣風及6公尺大浪，逢農曆大潮、颱風暴潮，牡蠣養殖嚴重災損，共計8400浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，災損1億6200萬元，縣府勘災報漁業署，中央辦理現金救助及低利貸款，助漁民復養，減輕負擔。

端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 。記者魯永明／攝影
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 。記者魯永明／攝影
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 ，漁村婦女們忙剖蚵。記者魯永明／攝影
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 ，漁村婦女們忙剖蚵。記者魯永明／攝影
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 。記者魯永明／攝影
端節前東石蚵產季登場嘗肥美鮮蚵正當時 。記者魯永明／攝影

凱米颱風 東石 災損

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