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台南後鎮排水風災受損 2.98億元復建工程將招標

中央社／ 台南14日電

台南市後壁區後鎮排水去年受颱風凱米影響多處遭沖刷損壞，市府向行政院爭取核定災害復建工程經費新台幣2.98億元，目前已完成細部設計，預計6月辦理招標，發包後將儘速動工。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，後鎮排水位於後壁區及鹽水區交界，主流長5.86公里，集水面積達2684公頃，流經新營、後壁及鹽水區，最終排入八掌溪，是重要區域排水路。

水利局指出，颱風凱米降雨超過區排100年期距保護標準，且八掌溪有溢堤狀況，後鎮排水於竹圍後橋下游約1.9公里長堤防，因溪水沖擊造成堤防大範圍坡面開裂，導致內部滲流沖刷掏空及水防道路沖刷損壞。

水利局指出，市府除於災後投入大量人力進行搶修恢復功能，市長黃偉哲並爭取中央災後復建經費2.98億元，辦理下游長1.9公里堤防重建作業，於堤內建構不透水層徹底阻絕水路滲流破壞，重建堤防高度將依照全國統一標準「10年重現期距之排洪能力且25年重現期距不溢堤」設計。

水利局說明，後壁區於菁寮排水及後鎮排水下游匯入八掌溪地勢較低窪，容易因八掌溪外水位壅高時，內水排除不易造成淹水，黃偉哲上任後已於後壁區投入治水經費逾13.6億元，藉由整體系統性排水改善，減少外水溢淹及加速低地排水，降低後壁地區淹水風險。

水利局強調，市府逐年推動後壁及鹽水區等易淹水區域治水建設，興闢抽水站及整治排水路，就是希望能逐步減輕聚落及周邊農地洪患影響，市府將會持續推動多元治水。

水利局 治水 淹水

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