台南十鼓文創園區「一粒糖的旅行」特展 解鎖糖的誕生
台南十鼓文創園區為日治時期老糖廠改建而成，今年以百年舊糖廠內的鍋爐區為主題，推出「一粒糖的旅行」特展，融入沉浸式設計與互動敘事，今由園區創辦人謝十、南市文化局長黃雅玲及策展團隊等共同開展，並邀請親子一同展開從甘蔗田到糖晶誕生的奇幻旅程。
十鼓文創園區表示，「一粒糖的旅行」展覽以講述製糖的過程為主，內容創設可愛暖QQ糖膏怪、活力爆棚甘蔗大哥、神秘迷人糖膏婕魅、閃閃發光糖晶寶寶以及超有料爐渣君等5大角色，透過角色講述從卸蔗、壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜到包裝成品等製糖7大工序。
此外，該展覽位於糖廠內百年歷史的鍋爐區，曾是糖廠發電與運作的心臟，今也象徵性地啟動百年鍋爐，為展覽活動揭開序幕，展區以顏色區分內容，並採迴紋針式的參觀動線，讓觀眾彷彿進入闖關遊戲，探索糖的誕生魔法。
十鼓文創園區說明，「一粒糖的旅行」展覽為園區常設展，即日起開展，此次不僅是糖的產業故事，更是屬於「糖鼓二重奏」的魔法冒險，希望透過展覽讓觀眾在進場觀演前，已展開一段文化探索的旅程，同時成為推動文化永續與世代對話的典範。
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