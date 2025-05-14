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十鼓文創推新展 「一粒糖的旅行」體驗糖廠故事

中央社／ 台南14日電

以台南市仁德區車路墘糖廠舊址打造的十鼓文創園區，以百年糖廠為主題推出全新常設展今天開展，展區位於原為糖廠核心的鍋爐區，融合沉浸式設計與互動敘事，提供特別體驗。

十鼓文創園區今天舉辦「一粒糖的旅行」常設展開展儀式，由園區創辦人謝十、台南市政府文化局長黃雅玲、策展單位宜東文化總監羅健毓等人象徵性啟動百年鍋爐，並介紹展覽內容，透過以糖廠元素創作的糖膏怪等角色帶路，以7大工序講述製糖故事。

謝十致詞表示，這不僅是糖的產業故事，更是一場糖的魔法冒險，由「糖鼓二重奏」成為鼓樂文化起點，希望透過展覽，讓觀眾在進場觀賞鼓樂演出前，就已展開文化探索旅程，也希望此展覽能成為推動文化永續與世代對話典範。

羅健毓指出，展覽內容以角色為核心，進行敘事研究，讓每道製糖工序都變成各種角色的魔法任務，希望觀眾能從角色身上看到情感、記憶與土地的連結，而不只是看懂製程。

羅健毓說，展覽最大亮點之一，就是地點特別選在車路墘製糖所舊址百年歷史鍋爐區，曾是糖廠發電與運作的心臟，如今由十鼓擊樂團注入新生命，展覽與表演共構，邀請觀眾從踏入展場的那一刻起，就展開一段跨越時空的文化魔法探險。

十鼓文創提供資料指出，展覽巧妙融合沉浸式設計與互動敘事，讓觀眾跟隨糖界5大人氣角色「糖膏怪」、「甘蔗大哥」、「糖膏婕魅」，「糖晶寶寶」、「爐渣君」，從甘蔗田出發，穿越製糖7大工序，在展場中一邊闖關、一邊解鎖糖的誕生魔法。

十鼓文創指出，展區銜接至十鼓文創園區，鼓勵觀眾實地探索，重返這座曾經轟鳴、如今閃耀的糖廠，和老機具來場溫暖又神秘的對話。

文創 觀眾

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