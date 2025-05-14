寄養家庭招募不易 北台南家扶為失依兒少急尋避風港

「等嘸人！」北台南家扶中心今在佳里區舉辦大佳里區寄養支持團體號召活動，並邀請寄養家庭分享甘苦談及心得，北台南家扶中心也提到，近年來受虐兒少床位需求大，尤其佳里、麻豆、將軍等區仍是掛零，希望民眾一起投入，讓失依受虐兒少能及時獲得溫暖的避風港。

北台南家扶中心表示，根據統計分析，因晚婚導致家庭經濟和長輩、子女照顧壓力增加，一般夫妻已覺得自顧不暇，且需安置兒少議題不斷，導致現今寄養家庭招募面臨困境，以北台南家扶轄區來說，目前共有42戶寄家照顧55名寄養兒少。

北台南家扶中心提到，近4年來每年皆少於5戶寄養家庭新血加入，尤其，今年諮詢電話更驟減6成，17日預計舉辦招募說明會，如今卻只有2戶永康區和1戶六甲區家庭報名，且實際送交申請表僅1戶，令人擔憂受虐兒少恐等不到寄養家庭床位。

今年45歲的陳建文與妻子許宛婷成為寄養家庭5年，兩人婚後育有1子，因心疼社會上有不少遭受虐、被疏忽的兒少，進而成為寄養家庭迄今5年，除認養2名經濟弱勢兒少，另外也照顧1名受疏忽、發展遲緩的寄養童，雖慢飛天使進步速度不快，但每當有小進步就是夫妻倆最開心的成就感。

陳建文、許宛婷也說，在協助招募寄養家庭的過程中發現，許多同輩的家庭除忙於工作外，也可能疲於照顧自家子女和長輩，但即使如此仍然相信社會的某個角落，有願意一起做愛心寄養家庭的民眾，期待透過更多力量協助宣傳，讓更多人一起投入寄養家庭行列。