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沉浸式親子派對 台南德元埤荷蘭村熱鬧登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南良集團及小森活攜手於風景優美的德元埤荷蘭村推出一系列端午節活動，打造「ROAR！小恐龍過端午」親子派對活動，5月23日至5月25日期間限定登場。

觀旅局表示，本次活動以恐龍為主題，結合端午節慶元素，規劃一系列沉浸式體驗區，讓孩子在遊戲中學習，在互動中體驗傳統節慶與自然環境的美好。現場還有療癒系「恐龍島小市集」、超人氣「恐龍星光伸展台」與「湖畔微風音樂會」，打造融合創意與親子互動的節慶遊園會。活動期間加碼開放「搶救恐龍蛋大作戰」，讓民眾在優美的內河道划獨木舟營救恐龍蛋，感受不同以往的端午龍舟氣息。

臺南市長黃偉哲表示，德元埤荷蘭村占地廣闊，綠意盎然，是臺南柳營區的生態旅遊亮點。端午節特別設計沉浸式冒險體驗，參與親子將展開一場穿越時空的探險旅程。誠摯邀請全國朋友踴躍參與，一同見證恐龍島的奇幻魅力，共同創造一段充滿探險、學習與歡笑的美好假期。

觀旅局指出，本次活動採付費報名制，提供一日體驗與三日暢玩兩種方案，每位孩童報名即可獲得闖關地圖與恐龍島探險資格，不限制大人陪同人數，前100位報名者再享限量快手禮。

聚傳媒

恐龍 臺南 親子

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