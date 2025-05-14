南市績優選手就業輔導 拿30獎牌及國家代表隊申請「清潔隊員」竟不符

台南市議員陳怡珍今在議會質詢中指出，台南市績優運動選手就業輔導辦法，有選手向她反映，明明提出近30項奪牌及參與國家代表隊的紀錄，卻無法被列為績優選手，甚至連申請清潔隊員職缺也被打回票。體育局說會重新檢討認證的標準。

陳怡珍列出該名選手的得獎成績，詢問「這樣符合績優選手嗎？ 」體育局長陳良乾說「優秀」，台南市績優選手輔導就業辦法，主要目的是希望能代表台南市出賽，針對該名選手贊成議員的建議，「可以把代表國家的比賽成績也一併納入」，已著手修訂。

體育局說明，該案是依據「台南市政府辦理績優選手就業輔導實施要點」辦理，採認成績為如下：奧運前八名、世錦賽前三名、亞運會前六名、全國運動會兩次第一名。

因各運動種類國際賽事不勝枚舉，等級分類不易，且每年轉職名額有限，前揭要點主要係採認國際性、全國性綜合運動賽會（奧運、亞運、全國運）及世錦賽成績，據了解，該選手成績主要是參加亞錦賽且未代表台南市出賽，才未符合實施要點，體育局將重新檢視並研議修正本要點，以期實質幫助本市績優運動選手。

陳怡珍指出，市府應建立更具彈性與公平性的評選機制，讓運動選手在職涯結束後，仍能憑專業貢獻社會、回饋體育環境，並找到穩定的就業出路，真正做到對選手的長遠照顧。

陳良乾也強調，去年有4名選手輔導擔任專任教練或到體育局及環保局任職，今年有環保局開出職缺，但只要優秀選手有就業需求，市長也會全力支持。

另台南市桌球選手上月代表我國參加在塞爾維亞舉辦的2025年世界U15中學生運動會，勇奪一金一銀一銅佳績，為國爭光、也為台南市爭取榮耀。然而令人遺憾的是，市府至今未發給任何獎勵金，對選手與教練而言極為不公平。

陳怡珍指出，對照其他縣市，落差格外明顯。例如屏東縣對奪金選手提供20萬元獎金，教練亦可獲得7萬元獎勵。尤其這次奪得女子單打金牌的選手黃韞纈，原本是屏東籍，因看好台南市的桌球訓練資源才轉籍至台南，若她仍在屏東，即可領取高額獎勵，如今卻因轉籍而領不到任何獎金，實在情何以堪。

體育局陳局長回應，目前獎勵辦法已送核定中，若順利通過，將可溯及適用此次世界中學生運動會，預計第一名選手將可領取9萬元獎金。陳怡珍強調，市府應加快腳步，盡速完成制度程序，並全面檢討獎勵制度，讓選手和教練獲得應有的實質肯定。

除關心選手權益外，陳怡珍也持續關注體育場館建設進度。她指出，目前國際級桌球館與國際標準室內游泳池的用地位置已確認，並要求體育局把握中央「運動部」成立契機，積極爭取更多經費挹注，加快推動工程進度。

體育局表示，用地都已規畫好，案子已送到體育署，等到運動部成立，經費會更充裕。