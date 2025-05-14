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提報文資搶救命運大不同！ 嘉義老戲院暫列文資 興中市場拆除
嘉義市文化路商圈近百年廢棄的民營興中市場與老戲院，承租居民及文史團體分別向文化局提報文資搶救，上月審查結果命運不同，市場不具文資身分，老戲院暫列文資半年，上午地主博愛仁愛之家雇廠商拆市場，引發承租戶疑慮，警員到場，承租戶未抗爭，博愛仁愛之家說，優先拆除承租戶交還的土地房屋，戲院暫不拆，已向文化局陳述意見。
上午博愛仁愛之家雇廠商開山貓，駛入廢棄興中市場，拆除人去樓空的承租房子，未搬遷的承租戶不滿未被告之，擔心房子也被拆，警員獲報到場，未發生抗爭衝突，文史團體擔心老戲院也被拆。
博愛仁愛之家說，文化局文資審查委員決議廢棄興中市場不具歷史建築，且民事官司勝訴確定，委託廠商優先拆除承租戶交還的土地房屋，未搬遷的承租戶待司法訴訟確定再拆，另文資審查委員決議老戲院列冊追蹤，半年內再確認文資身分，已向文化局陳述意見，暫不拆除。
文化資產守護聯盟上月連署搶救市場內市區唯一木造戲院興中戲院（已改名國寶戲院），文化局文資委員會勘，提報人盼列為歷史建築，博愛仁愛之家董事長吳振明說，會重建市場及戲院；文資會開會決議肯定文資價值，列冊追蹤，半年內再確認文資身分。
近百年傳統興中市場廢棄，博愛仁愛之家打贏官司，6承租戶拒絕搬遷，博愛之家向地院聲請強制執行，承租戶自救，向文化局申請登錄市場為歷史建築，經文資審議委員會勘討論結果，不列為歷史建築。承租戶失望難過；文史工作者表達遺憾、失望。
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