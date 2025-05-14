嘉市未引進共享機車挨轟 市府曝原因

嘉市公園逾30座密度高，有共享單車YouBike、無共享電動機車，上午議員批公園缺乏特色，未被特色公園聯盟列入全國十大特色公園城市，要求比照隔壁雲林引進共享電動機車，帶動觀光發展及經濟；建設處長田長沛說，朝特色公園規畫；交通處長許啓明說，共享機車評估不具效益。

議員林煒軒質詢，隔壁雲林是GoShare共享電動機車插旗的第5座城市，也是6都以外第1個有移動共享服務進駐城市，在雲林縣府支持下，發展綠色宜居城市極具潛力，共享機車減少空汙碳排，活絡觀光接駁，補足公車未達地區，為完善觀光，建議提供共享機車業合作誘因。

林煒軒說，公園設計要跟上時代，特色公園不只是兒童玩耍空間，更是結合心理健康、探索學習、社區經濟多功能場域，豐富多元遊具設施有助兒童大腦發展、減緩焦慮與情緒障礙、促進社交能力養成，嘉市未被特色公園聯盟列入全國十大特色公園城市，有特色的番仔溝公園被誤為嘉縣。

多數公園規畫主體多從工程單位視角出發，未與教育界、心理專業、兒童權益團體協作設計，林蔭、遮蔽不足，難擋酷暑，且與在地商圈脫節，未善用特色公園帶動親子旅遊與周邊經濟。

林煒軒指出，兒童焦慮與情緒障礙逐年升高，特色公園不只讓孩子快樂，也能帶動經濟，特色公園納入觀光景點，如雲林膨鼠森林公園吸引大量外地親子遊客，市府應打造全齡友善、具地方特色公園設施，推動一區一特色公園，以孩子為核心，打造快樂、健康、有創造力城市。

交通處長許啓明說，目前共享電動機車營運範圍主要集中6都，嘉市引入共享機車可行性，經交通顧問團隊評估，洽詢共享電動機車業，因嘉市較不具市場經營規模，且公共自行車與共享電動機車移動範圍都可完全覆蓋嘉市全部行政區，服務範圍重疊，具高度競爭關係。

為避免公共資源重複，仍持續發展層級式公共運輸，鼓勵私有運具轉向公共運具使用，優先擴增公共自行車服務，包括增設公共自行車站點及車輛數，持續提供民眾更具機動性公共運輸服務。建設處長田長沛說，朝特色公園積極規畫建置，湖子內公園邀相關團體討論。