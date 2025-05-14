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台南農產進軍北台灣 遠東City Super上架

中央社／ 台南14日電

台南市政府今天宣布，台南市金鑽鳳梨、木瓜與洋香瓜等農產水果，即日起在北台灣8家遠東City Super分店上架銷售。

市府發布新聞稿指出，台南市農產運銷股份有限公司和遠東百貨今天在新北市板橋大遠百City Super舉辦上架記者會暨簽約儀式，台南市長黃偉哲也出席見證台南農產品牌進軍北部高端超市。

黃偉哲說，台南農產品質保證，產地直送CitySuper，讓北部消費者購買最新鮮優質水果、咖啡、蜂蜜與蘭花等農特產，以實惠價格享用台南好物。

遠東百貨表示，City Super把關極為嚴格，上架銷售代表通過市場和消費者雙重考驗；未來City Super將攜手台南市，讓消費者選購在地農產品。

台南市農產運銷公司表示，此次上架主打金鑽鳳梨、木瓜與洋香瓜，接著隨季節變化，推出愛文芒果、麻豆文旦等水果系列。

水果 消費者

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