拒當低頭族！台南預防網路沉迷祭「家庭數位公約」

5月15日國際家庭日，南市家庭教育中心今推出「找回親子時光」短片，透過「三不三要」口訣短影音，提醒家長關注孩子的網路使用情況，並鼓勵親子共同訂立「家庭數位公約」，建立健康、自律的網路使用習慣，用生活中真實、有溫度的親子互動預防網路沉迷。

全職媽媽周小姐分享，過去常為了孩子上網問題爭執不休，但自與孩子一同制定「家庭數位公約」後，衝突明顯減少，雙方也更能理解彼此的想法。從中看到孩子的專注力與自律性提升，家庭互動更有溫度，也發現了生活中許多值得一起探索的美好事物。

市府副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝與家長團體代表共同簽署家庭數位公約。鄭新輝指出，今年國際家庭日以「家庭為本的永續發展政策」為主題，顯示家庭政策在社會發展中的核心地位。我國於2021年公布的「家庭政策」將「強化家庭教育與性別平權，促進家庭正向關係」列為重點方向，南市家庭教育中心依此理念，規畫各類家庭教育課程與活動，透過親子共學與互動，強化家庭成員間的情感連結。

家庭教育中心主任張冰嫈說，為鼓勵家長學習正確數位教養知能，並陪伴孩子體驗多元有趣的生活經驗，中心將於5月17日上午9時30分在安南區安慶國小舉辦「愛家515 共築好時光」，現場將有精彩表演、親子闖關、互動體驗以及街頭藝人演出。