快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

聽新聞
0:00 / 0:00

拒當低頭族！台南預防網路沉迷祭「家庭數位公約」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市府副秘書長殷世熙（中）代表市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝（左三）與家長團體代表簽署「家庭數位公約」。記者鄭惠仁／攝影
南市府副秘書長殷世熙（中）代表市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝（左三）與家長團體代表簽署「家庭數位公約」。記者鄭惠仁／攝影

5月15日國際家庭日，南市家庭教育中心今推出「找回親子時光」短片，透過「三不三要」口訣短影音，提醒家長關注孩子的網路使用情況，並鼓勵親子共同訂立「家庭數位公約」，建立健康、自律的網路使用習慣，用生活中真實、有溫度的親子互動預防網路沉迷。

全職媽媽周小姐分享，過去常為了孩子上網問題爭執不休，但自與孩子一同制定「家庭數位公約」後，衝突明顯減少，雙方也更能理解彼此的想法。從中看到孩子的專注力與自律性提升，家庭互動更有溫度，也發現了生活中許多值得一起探索的美好事物。

市府副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝與家長團體代表共同簽署家庭數位公約。鄭新輝指出，今年國際家庭日以「家庭為本的永續發展政策」為主題，顯示家庭政策在社會發展中的核心地位。我國於2021年公布的「家庭政策」將「強化家庭教育與性別平權，促進家庭正向關係」列為重點方向，南市家庭教育中心依此理念，規畫各類家庭教育課程與活動，透過親子共學與互動，強化家庭成員間的情感連結。

家庭教育中心主任張冰嫈說，為鼓勵家長學習正確數位教養知能，並陪伴孩子體驗多元有趣的生活經驗，中心將於5月17日上午9時30分在安南區安慶國小舉辦「愛家515 共築好時光」，現場將有精彩表演、親子闖關、互動體驗以及街頭藝人演出。

「找回親子時光」影片已發布於台南市家庭教育中心YOUTUBE頻道(https://youtu.be/XJxPgfk-5bI)、短影音版(https://youtube.com/shorts/QScY-Ci0TPA?si=JkUB_WjBQBPju_ZV )

南市家庭教育中心今天發表「找回親子時光」短片。記者鄭惠仁／攝影
南市家庭教育中心今天發表「找回親子時光」短片。記者鄭惠仁／攝影

網路 親子 鄭新輝

延伸閱讀

展現多元文化融合！用「蟲鳴鳥叫」說故事 台南全國鄉土歌謠賽奪佳績

南市學校全國賽拿雙冠 創意戲劇、午餐大賽沒得比

用「惜食」打敗對手！台灣學校午餐大賽 台南公誠國小奪冠

南市進學國小老建築華麗轉身 教師專業成長基地「秋楓沐學」

相關新聞

提報文資搶救命運大不同！ 嘉義老戲院暫列文資 興中市場拆除

嘉義市文化路商圈近百年廢棄的民營興中市場與老戲院，承租居民及文史團體分別向文化局提報文資搶救，上月審查結果命運不同，市場...

嘉市未引進共享機車挨轟 市府曝原因

嘉市公園逾30座密度高，有共享單車YouBike、無共享電動機車，上午議員批公園缺乏特色，未被特色公園聯盟列入全國十大特...

拒當低頭族！台南預防網路沉迷祭「家庭數位公約」

5月15日國際家庭日，南市家庭教育中心今推出「找回親子時光」短片，透過「三不三要」口訣短影音，提醒家長關注孩子的網路使用...

龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

台南國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日於運河舉辦，但最近天氣炎熱加上梅雨季節來臨，易造成水中溶氧度下降，導致魚群窒...

從乏人問津到大家爭相搶要 雲林公共自行車系統成地方搶手貨

雲林縣2023年8月導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，各鄉鎮爭取導入，目前服務範圍已有8鄉鎮，累計租借人次已突破...

台南佳里牛蒡因氣候異常「長不大」 農民欲哭無淚

台南佳里為牛蒡種植主要產區，但去年年底幾波連續大雨，導致種植期延後，今年初又因低溫來襲，導致牛蒡長不大，佳里區農會今上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。