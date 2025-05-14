龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

台南國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日於運河舉辦，但最近天氣炎熱加上梅雨季節來臨，易造成水中溶氧度下降，導致魚群窒息死亡，環保局用科技儀器監控水質，並即時橫向聯繫通報水利局加強曝氣，也全面清理垃圾，守護安平運河水質與環境，為龍舟賽做好準備。

環保局表示，為加強維護運河河面環境品質，已預先安排人力，天天加強運河承天橋到安億橋河段清理，並安排人手於安億橋下待命，倘發現垃圾即時清理。

局長許仁澤說，每年春、夏期間，受到溫差變化，運河水體翻騰效應至底泥擾動，水中溶氧瞬間下降，時而發生魚群窒息死亡情形。為此，設置即時監控水質及現場影像設施，並在垃圾累積時立即由太陽能船清除。統計今年共清除運河垃圾及死魚12.27公噸。

市長黃偉哲表示，河川是孕育生命與文化的搖籃，維護河川環境是你我共同的責任；安平運河為重要的觀光景點，更需大家攜手守護。呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾，並盡量減少使用塑膠及一次性產品，共同營造乾淨美麗的河川環境。

環保局指出，南市在清理河面、運河及排水側溝工作，表現屢受環境部肯定，日前公布2024年地面水體攔除考核計畫，再度獲得「特優」佳績。今年除清除運河沿線垃圾、死魚外，也主動巡查運河以外的河川排水共574處及清除河面垃圾206次，未來將持續推動專案，加強清除市管區域排水、雨水排水道及河川的垃圾。