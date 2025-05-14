快訊

核電廠延役 童子賢：行政機構無須「猶抱琵琶半遮面」應啟程前行

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

聽新聞
0:00 / 0:00

龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南國際龍舟賽將登場，適逢天熱及梅雨季將來臨，防運河魚群死亡，環保局日夜監測守護運河水質。記者鄭惠仁／翻攝
台南國際龍舟賽將登場，適逢天熱及梅雨季將來臨，防運河魚群死亡，環保局日夜監測守護運河水質。記者鄭惠仁／翻攝

台南國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日於運河舉辦，但最近天氣炎熱加上梅雨季節來臨，易造成水中溶氧度下降，導致魚群窒息死亡環保局用科技儀器監控水質，並即時橫向聯繫通報水利局加強曝氣，也全面清理垃圾，守護安平運河水質與環境，為龍舟賽做好準備。

環保局表示，為加強維護運河河面環境品質，已預先安排人力，天天加強運河承天橋到安億橋河段清理，並安排人手於安億橋下待命，倘發現垃圾即時清理。

局長許仁澤說，每年春、夏期間，受到溫差變化，運河水體翻騰效應至底泥擾動，水中溶氧瞬間下降，時而發生魚群窒息死亡情形。為此，設置即時監控水質及現場影像設施，並在垃圾累積時立即由太陽能船清除。統計今年共清除運河垃圾及死魚12.27公噸。

市長黃偉哲表示，河川是孕育生命與文化的搖籃，維護河川環境是你我共同的責任；安平運河為重要的觀光景點，更需大家攜手守護。呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾，並盡量減少使用塑膠及一次性產品，共同營造乾淨美麗的河川環境。

環保局指出，南市在清理河面、運河及排水側溝工作，表現屢受環境部肯定，日前公布2024年地面水體攔除考核計畫，再度獲得「特優」佳績。今年除清除運河沿線垃圾、死魚外，也主動巡查運河以外的河川排水共574處及清除河面垃圾206次，未來將持續推動專案，加強清除市管區域排水、雨水排水道及河川的垃圾。

死亡 水質 環保局

延伸閱讀

全國成棒／南市城市棒球隊奪亞軍 創隊史最佳成績

亂丟垃圾...屏東去年至今裁罰逾261萬 科技執法布天羅地網

屏東移動監視器抓亂丟垃圾 已設60台年底前加100支

影／扯！仁武欣高配氣加壓站傳瓦斯洩漏 高市環保局：已控制　

相關新聞

龍舟賽就怕天熱缺氧魚暴斃 南市環保局日夜監測做這些事

台南國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日於運河舉辦，但最近天氣炎熱加上梅雨季節來臨，易造成水中溶氧度下降，導致魚群窒...

從乏人問津到大家爭相搶要 雲林公共自行車系統成地方搶手貨

雲林縣2023年8月導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，各鄉鎮爭取導入，目前服務範圍已有8鄉鎮，累計租借人次已突破...

台南佳里牛蒡因氣候異常「長不大」 農民欲哭無淚

台南佳里為牛蒡種植主要產區，但去年年底幾波連續大雨，導致種植期延後，今年初又因低溫來襲，導致牛蒡長不大，佳里區農會今上午...

嘉灣榮院年度廉政楷模 3醫護婉拒贈禮...正直廉潔獲表揚

台中榮總嘉灣分院舉辦廉政楷模選拔活動，外科部醫師陳昌志、內科部醫師廖昱勛以及護理部護理長黃怡菁3名在醫療服務領域表現卓越...

嘉基醫院攜手玉山銀行 推動醫療體系永續發展

為強化醫療體系在永續發展上的影響力，嘉義基督教醫院今天與玉山銀行簽署「永續合作備忘錄（MOU）」，不僅是醫療與金融產業跨...

全國成棒／南市城市棒球隊奪亞軍 創隊史最佳成績

全國成棒甲組春季聯賽昨晚在台南亞太國際棒球訓練中心總決賽，南市城市棒球隊迎戰台電隊，最終雖以4比6敗給台電隊，奪下亞軍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。