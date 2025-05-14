從乏人問津到大家爭相搶要 雲林公共自行車系統成地方搶手貨

雲林縣2023年8月導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，各鄉鎮爭取導入，目前服務範圍已有8鄉鎮，累計租借人次已突破百萬，今縣府發表成果，哈佛商學院MBA學生到場交流，交通工務局長汪令堯宣布，目標全縣20鄉鎮都提供服務。

雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足，2023年8月開辦服務，一開始許多鄉鎮都無導入意願，沒想到民眾租借熱烈，現在越來越多鄉鎮爭相導入，目前服務範圍涵蓋斗六市、虎尾鎮、西螺鎮等8鄉鎮，提供199處租賃站點及1300輛公共自行車（含電動輔助自行車），累計租借人次更已突破百萬。

交通工務局今發表成果，縣長張麗善、交工局長汪令堯、環保局長張喬維、新聞處長陳其育、文觀處長陳璧君等人到場，汪令堯表示，雲林縣公共自行車去年服務滿意度調查，整體滿意度高達94.6%，以15至19歲學生為使用主力，占76.3%，逾半使用者每周使用。

包括斗六高中、斗六火車站、斗六家商、雲林科技大學等都是熱門站點，尤其斗六高中每天平日上午使用車量高達300輛，汪令堯說，今年4月單月全縣使用人次已超過8萬，預估5月將突破11萬，累計使用人次已衝破百萬，截至今日總碳排放量減少逾20萬公斤。