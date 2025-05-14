春夏溫差變化水中溶氧下降 台南運河已清10噸死魚
春夏期間溫差變化，水中溶氧度下降，台南運河偶見成群魚屍，市府環保局統計，今年截至5月中旬，台南運河已清除10公噸死魚。
台南市政府環保局今天指出，每年春夏期間溫差變化，台南運河水體翻騰效應及底泥擾動，水中溶氧瞬間下降，偶爾發生魚群窒息死亡。
環保局已在台南運河設置即時監控水質及現場影像設施，且在垃圾累積時進行河面太陽能船清除作業；今年截至5月中旬，環保局在台南運河清除死魚10.59公噸及垃圾1.68公噸。
如今天氣轉趨炎熱，又逢梅雨季節，更易造成水中溶氧度下降，魚群窒息死亡，環保局利用科技儀器監控台南運河水質，即時橫向聯繫通報水利局加強曝氣，且全面展開清理作業，維護運河水質與環境。
114年台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日在台南運河登場，環保局安排人力加強清理承天橋至安億橋河段，另有人手在安億橋下待命，即時清理垃圾。
環保局表示，除台南運河沿線垃圾、死魚清理，環保局也巡檢河川排水及清除河面垃圾，未來將加強清除區域排水、雨水排水道及河川垃圾。
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