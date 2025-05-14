台南佳里牛蒡因氣候異常「長不大」 農民欲哭無淚

台南佳里為牛蒡種植主要產區，但去年年底幾波連續大雨，導致種植期延後，今年初又因低溫來襲，導致牛蒡長不大，佳里區農會今上午前往牛蒡田會勘，原本長逾90至100公分的牛蒡，今年僅剩下一半，產量也「打對折」剩下一半，讓農民欲哭無淚。

佳里區農會總幹事楊豐濱表示，佳里以種植高品質牛蒡著稱，但近年來因農村人口老化、人工短缺，種植面積逐年遞減，今年種植面積約20公頃，初估年收量約300公噸，整體產量相較往年少了一半，目前頂級牛蒡產地價平均每公斤約50元，市場以國內內銷為主。

牛蒡產銷班班長黃榮昌也說，牛蒡一般約在每年11月開始種植，但去年種植期間頻頻遇上連續大雨，牛蒡一種就下雨，直到12月才順利種植，孰料，今年農曆春節期間氣候異常天冷，導致牛蒡生長受到影響，採收期也延後將近1個半月。

他提到，往年牛蒡平均長度約可達100公分，今年只有45至50公分左右，外型粗細也相對縮水，且今年每分地產量約1至1.5公噸，產量幾乎少了一半，真的是欲哭無淚。